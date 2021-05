Der Hessische Rundfunk startet in Kooperation mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Podcast "FREIHEIT DELUXE mit Jagoda Marinić" in der ARD-Audiothek und auf Spotify. Auch in hr2-kultur und hr-iNFO wird der Podcast zu hören sein. Als erster Gast in der "Woche der Meinungsfreiheit" ist am Freitag, 7. Mai, der Musiker Danger Dan eingeladen. Weiter geht es mit Mithu Sanyal, Heribert Prantl, Yoko Tawada, Siri Hustvedt und anderen.

"FREIHEIT DELUXE" ist ein Bekenntnis zur Freiheit

Die Fragen nach Freiheiten und freier Meinungsäußerung werden aktuell gesellschaftlich heiß diskutiert. Im 15-teiligen Podcast "FREIHEIT DELUXE" spricht Jagoda Marinić mit Autor*innen, Journalist*innen und Künstler*innen über die Kunst-, Meinungs- und Gedankenfreiheit. Die Schriftstellerin und Kolumnistin lädt zu rund 45-minütigen Folgen Menschen ein, die auf herausragende Weise diese Freiheit gestalten und gegen politischen, sozialen, moralischen und ästhetischen Widerstand verteidigen: Die Perspektiven auf das Thema Freiheit sind hierbei so vielfältig wie die Gäste. Jede Episode beginnt mit einer These des Gastes in Tweet-Länge. Von diesem "Freiheits-Tweet" aus entspinnt sich ein Gespräch, in dem es nicht einfach nur richtig und falsch gibt, sondern auch viele Facetten dazwischen.

Jagoda Marinić möchte, "dass mit FREIHEIT DELUXE ein Freiraum entsteht, in dem es nicht um die ständig beklagte Spaltung der Gesellschaft, sondern um die Vertiefung des Redens geht. Ich bin selbst auf Twitter und erlebe dort täglich, was die Zuspitzung auf Hashtags mit dem eigenen Denken macht – aber auch mit der eigenen Streitkultur. Im Podcast will ich fragen statt twittern, zuhören statt reflexhaft dagegen anreden. Provozieren, ja, klar, aber aus Neugier statt Häme." Sie stellt außerdem aktuell eine Verlagerung der Debatten in die Medien fest: "Seit einem Jahr haben die Kulturhäuser corona-bedingt geschlossen und so werden die Diskurse momentan oft in den sozialen Medien geführt, in TV-Talks dominieren prominente Politiker*innen. Daher freue ich mich sehr, mit dem Podcast nun Künstler*innen und Publizist*innen noch einen Raum zu bieten, in dem sie thesenarm, aber gedankenstark von der Welt, wie sie sein könnte, erzählen. Da die Gäste selbst das Freiheitsthema ihrer Wahl setzen, ist jedes Gespräch auch für mich ein Abenteuer."

"FREIHEIT DELUXE mit Jagoda Marinić" hören

Ab Freitag, 7. Mai, gibt es alle zwei Wochen ein neues Gespräch sowie eine Sonderfolge zur Leipziger Buchmesse (28. Mai) in der ARD-Audiothek , auf hr2.de , bei Spotify , Apple Podcasts und weiteren gängigen Podcastportalen.

7. Mai mit Musiker Danger Dan

21. Mai mit Journalist und Autor Heribert Prantl

28. Mai mit Schriftstellerin und Journalistin Mithu Sanyal

4. Juni mit Schriftstellerin Yoko Tawada

18. Juni Gast wird in Kürze bekannt gegeben

2. Juli mit Schriftstellerin Siri Hustvedt

hr2-kultur sendet den Podcast ab 8. Mai, jeden zweiten Samstag, 18:04 Uhr, und hr-iNFO ebenfalls im Zwei-Wochen-Rhythmus immer samstags, 10:35 Uhr.

Jagoda Marinić ist Schriftstellerin und Kolumnistin der Süddeutschen Zeitung, die zwischen Twittertimelines, Unterhaltungspodcasts und dem literarischen Quartett wandert. Sie liebt das geschriebene Wort und hat Lust am respektvollen Meinungsstreit.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels vereint unter seinem Dach rund 4.500 Verlage, Buchhandlungen, Zwischenbuchhändler und andere Medienunternehmen. Der Börsenverein ist Wirtschafts- und Kulturverband: Als Kulturverband setzt er sich insbesondere auch für das Kulturgut Buch, die Freiheit des Wortes und für die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft ein. Vom 3. bis 10. Mai veranstaltet er mit Partnern die "Woche der Meinungsfreiheit" mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen für Demokratie, Respekt und Vielfalt.

