Wie vielseitig und vor allem unterhaltsam die Kleingärtnerei heute sein kann, das zeigen Moderator Jens Pflüger und Gartenexpertin Lisa-Marie Schmandt in der neuen vierteiligen Reihe „Hessens schönster Kleingarten“ – vom 24. August an immer samstags um 18.45 Uhr im hr-fernsehen.

Vier Laubenpieper aus ganz Hessen treten gegeneinander an und öffnen die Pforten ihrer Idylle für die Konkurrenz, die sie nach gärtnerischem Gusto in unterschiedlichen Kategorien bewerten wird. Durch die Blume werden die Mitbewerber zu verstehen geben, was sie von den Gärten der anderen halten – und dabei kein Blatt vor den Mund nehmen, denn schließlich geht es um 1.000 Euro und die einzigartige Sieger-Plakette für die Gartenpforte mit der Aufschrift „Hessens schönster Kleingarten 2019“.

Folge drei führt am Samstag, 7. September, die Kleingärtnerkolonie nach Oberursel in den Garten von Magdalena Griegal (43). Die gebürtige Polin hat zu Hause zwar 2.000 Quadratmeter Garten, aber da wächst nichts – oder zumindest nicht das, was sie möchte: Gemüse. So hat sie kurzerhand und innerhalb eines Jahres einen heruntergekommenen Kleingarten in eine Bio-Gemüseproduktionsanstalt verwandelt. Bleibt abzuwarten, wie die Konkurrenz reagiert, denn schließlich gibt es außer Öko auch noch ein paar andere Kategorien, die den Titel „Hessens schönster Kleingarten“ ausmachen. Konny Rissmann (62) aus Kassel wird sicherlich nach pfiffigen Deko-Ideen Ausschau halten, und ob sie da in Magdalenas Gemüsebeeten fündig wird? Peter Richter, der Blumenmann aus Niddatal-Assenheim, grillt gern, da sollten bei der Mahlzeit sicher mehr als Gurkensticks mit Kräuterdip auf den Tisch. Und Gabi und Jaromir, die Feierexperten aus der Flughafen-Einflugschneise Raunheim, werden sicher darauf achten, ob die Laube auch für eine improvisierte Gute-Laune-Gartenparty vorbereitet ist.

Um das Wohl von Spielleiter und Moderator Jens Pflüger muss sich in dieser Folge niemand sorgen. Ihm ist zu Ohren gekommen, dass Magdalenas amerikanischer Ehemann Bier selbst braut. Das hilft zwar Magdalena nicht beim Titelkampf, könnte Jens‘ Arbeit als Küchenhilfe aber definitiv kurzweiliger machen. Bleibt nur noch die Frage, was Öko-Gartenexpertin Lisa-Marie Schmandt von Magdalenas Bio-Farm hält.

Alle Folgen von „Hessens schönster Kleingarten“ in der Übersicht:

Sa., 24. August: Auftakt bei Konny Rissmann in Kassel

Sa., 31. August: Zu Gast bei Peter Richter in Niddatal-Assenheim

Sa., 7. September: Zu Gast bei Magdalena Griegal in Oberursel

Sa., 14. September: Großes Finale bei Gabi und Jaromir Kallus in Raunheim

Alle Folgen werden am jeweils darauffolgenden Dienstag um 21 Uhr im hr-fernsehen wiederholt und sind mit Erstausstrahlung in der Mediathek verfügbar.

