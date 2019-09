Hier treffen kulinarische Welten aufeinander: Claudia Hoffarth hat einen Hof in Lohra im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Ali Güngörmüs ist Profikoch aus München, in seinem Gourmet-Restaurant wird auf höchstem Niveau gekocht.

Download Download zum Download Foto: Profi-Koch Ali Güngörmüs lässt Claudia Hoffarth eine seiner Kreationen probieren [Download ] Ende des Downloads

In einer neuen Ausgabe von „Koch’s anders – hessische Küche neu entdeckt“ am Dienstag, 17. September, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen fordert die Lohraerin den Profi heraus: Hausmannskost gegen Spitzenküche.

Auf dem Hof der Familie, der Eselsmühle, muss der Starkoch nicht nur ein Traditionsgericht neu interpretieren, er lernt auch jede Menge über ökologischen Landbau. Seit knapp dreißig Jahren betreibt die Familie ihren Betrieb komplett ökologisch und wurde für ihr Engagement in diesem Jahr dafür sogar von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner mit einem Preis ausgezeichnet. Auf dem Hof werden Puten, Angus-Rinder und Ponys gezüchtet, und natürlich kommt das Fleisch für Claudia Hoffarths Gericht – Putenschnitzelchen und Rinderschmorbraten – direkt vom eigenen Hof.

Was auf den Tisch kommt, weiß der Profikoch vorher nicht. Aber am nächsten Tag ist er an der Reihe. Seine Herausforderung: aus den gleichen Grundzutaten eine moderne Version des bewährten Familienrezepts auf den Tisch zu bringen. Die Ideen dafür entwickelt er auch beim Einkauf bei regionalen Anbietern – unter anderem im „Caspersch-Hof“ in Lohra-Dann und im Unverpackt-Laden „Mudda Natur“ in Marburg. Schafft es der Spitzenkoch aus München, den traditionellen Rezepten aus Lohra neuen Pfiff zu geben – und damit bei einem Testessen auch die zu überzeugen, die die bodenständige Variante kennen und lieben?

Und das ist nicht die einzige Herausforderung, die auf Ali wartet. Obwohl selbst auf dem Land aufgewachsen, ist er noch nie geritten – zu groß ist sein Respekt vor Ponys und Pferden. Doch Nele Hoffarth, die Tochter von Claudia, versucht alles, um Ali seine Angst zu nehmen. Ob es ihr gelingt und der Sternekoch zum ersten Mal hoch zu Ross zu erleben ist?

Mehr Infos zur Sendung und die kompletten Rezepte gibt unter hr-fernsehen.de/erlebnishessen .

Marco Möller Bild © hr/Ben Knabe

Pressereferent hr-fernsehen und Das Erste

Marco Möller

Telefon: +49 (0)69 155-4401

E-Mail: marco.moeller@hr.de