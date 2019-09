Hier treffen kulinarische Welten aufeinander: Regine Traud ist Lehrerin und vierfache Mutter aus Hünfeld-Molzbach, Ali Güngörmüs Profikoch aus München, in seinem Gourmet-Restaurant wird auf höchstem Niveau gekocht.

Download Download zum Download Foto: Ali Güngörmüs und Regine Traud [Download ] Ende des Downloads

In einer neuen Ausgabe von „Koch’s anders – hessische Küche neu entdeckt“ am Dienstag, 24. September, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen fordert die Hünfelderin den Profi heraus: Hausmannskost gegen Spitzenküche.

Regine Traud und ihre quirlige Familie laden Ali in ihr Haus zum Essen ein. Zum Einstieg gibt es eine traditionelle Linsensuppe, ein Rezept, dessen Zubereitung Regine bei ihrer Schwiegermutter gelernt hat. Was auf den Tisch kommt, weiß der Profikoch vorher nicht. Aber am nächsten Tag ist er an der Reihe. Seine Herausforderung: aus den gleichen Grundzutaten eine moderne Version des bewährten Familienrezepts auf den Tisch zu bringen. Die Ideen dafür entwickelt er auch beim Einkauf, bei dem er regionale Anbieter und ihre Produkte in Hünfeld und Mackenzell kennenlernt.

Schafft es der Spitzenkoch aus München, den traditionellen Rezepten aus Hünfeld neuen Pfiff zu geben – und damit bei einem Testessen auch die zu überzeugen, die die bodenständige Variante kennen und lieben?

Mehr Infos zur Sendung und die kompletten Rezepte gibt unter hr-fernsehen.de/erlebnishessen .

Marco Möller Bild © hr/Ben Knabe

Pressereferent hr-fernsehen und Das Erste

Marco Möller

Telefon: +49 (0)69 155-4401

E-Mail: marco.moeller@hr.de