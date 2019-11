Drei Gänge, vorgegeben von Sternekoch Patrick Spies, nachgekocht von vier Pärchen, die wissen wollen, wer der beste Hobbykoch ist. Bunt, lebendig und unterhaltsam - das ist die neue Sendung „Küchenduell XXL“.

Das hr-fernsehen zeigt die vier Folgen ab dem 1. Dezember jeweils sonntags um 20.15 Uhr. Moderiert wird die Sendung vom hr3-Morningshowmoderator Tobi Kämmerer.

Wer kann Patrick Spies am Ende von seinem Können überzeugen? Der Sternekoch gibt zwar auch jede Menge hilfreiche Tipps, beurteilt aber vor allem nach jedem Gang die verschiedenen Pärchen und entscheidet am Ende, wer eine Runde weiter ist. Das Siegerteam trifft in der vierten Folge auf Sternekoch André Großfeld und wird versuchen, auch ihn am Herd zu bezwingen.

