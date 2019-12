Liebe geht durch … die Wohnung. Bei der ersten neuen Folge der Datingshow „3 Zimmer, Küche, Date“ macht sich Malte aus Schmitten am Donnerstag, 2. Januar, um 21.45 Uhr im hr-fernsehen auf die Suche nach der großen Liebe.

Drei wildfremde Wohnungen in Oberzent, Rauschenberg und Aßlar schaut sich Malte an, der selbst zwei Huskys besitzt und eine echte Wasserratte ist. Die Bewohnerinnen lernt er zunächst nicht kennen. Was sagt die Wohnung über die Bewohnerinnen aus? Am Ende muss sich Malte entscheiden. Mit welcher Wohnungsbesitzerin soll es ein Date geben, und ist die Wahl die richtige? Winkt am Ende die große Liebe in vier Wänden oder die Enttäuschung auf den ersten Blick?

Die Antworten auf diese Fragen und einen ganz besonderen Blick in hessische Wohnungen gibt es bei „3 Zimmer, Küche, Date.“ Bei jeder Sendung dabei: Die Psychologin Dr. Ariane Windhorst. Sie kommentiert aus dem Off die Wohnungen auf direkte und ironische Weise. Fünf weitere Folgen zeigt das hr-fernsehen jeweils donnerstags um 21.45 Uhr. Außerdem gibt es alle Folgen vorab in der ARD-Mediathek zu sehen.

