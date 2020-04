Daniel Johé wird vom 4. Mai an die Hauptausgabe der „Hessenschau“ um 19.30 Uhr moderieren. Er ergänzt das Moderationsteam um Kristin Gesang und Andreas Hieke.

Johé ist für die Zuschauer des hr-fernsehens kein Unbekannter. Er präsentiert seit April 2019 alle 14 Tage das erfolgreiche Servicemagazin „Die Ratgeber“. „Wir freuen uns, dass wir mit Daniel Johé einen waschechten Hessen ins Team holen konnten“, sagt „Hessenschau“-Redaktionsleiterin Nina Pater. „Er wird das Team perfekt ergänzen, weil er viel Erfahrung aus seiner vorherigen Tätigkeit beim Mitteldeutschen Rundfunk mitbringt“. Beim MDR hat Daniel Johé rund sechs Jahre den „Sachsenspiegel“ moderiert.

Geboren wurde der 38-Jährige in Darmstadt, aufgewachsen ist er in Groß-Umstadt. Er studierte in Frankfurt Englisch sowie Politik und Wirtschaft, machte anschließend zahlreiche Praktika bei kommerziellen und öffentlich-rechtlichen Sendern, u.a. bei RTL Hessen, und „Maintower“ im hr. Danach arbeitet er mehrere Jahre für YOU FM als Reporter, es folgte ein Volontariat beim MDR und die Arbeit als TV-Reporter und Redakteur in Leipzig.

Daniel Johé ist gespannt auf die neue Tätigkeit: „Ich freue mich, die erfolgreichste Sendung des hr-fernsehens zusammen mit Kristin Gesang und Andreas Hieke präsentieren zu dürfen. Das ist Ehre und Herausforderung zugleich.“

