Pressemeldung: hr-fernsehen unterwegs in Naumburg

Odette und Sven Bettermann waren selbst begeisterte Camper. Heute leben sie das ganze Jahr auf ihrem eigenen Campingplatz in Naumburg. Das hr-fernsehen zeigt „Erlebnis Hessen: Die Camping-Chefs“ am Dienstag, 17. März, um 20.15 Uhr.

Download Download zum Download Foto: Camping-Chef Sven Bettermann [Download ] Ende des Downloads

Früher Camper, jetzt Campingplatzbesitzer: Mit jeder Menge Energie, Engagement und Risikobereitschaft haben Odette und Sven Bettermann einen alten Campingplatz in Naumburg zu einer gefragten und beliebten Location gemacht. Das hr-fernsehen hat die beiden über mehrere Monate begleitet. Zu sehen ist der Film „Erlebnis Hessen: Die Camping-Chefs“ am Dienstag, 17. März, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen und ab sofort jederzeit in der ARD-Mediathek .

Videobeitrag Video zum hr-fernsehen.de Video Die Camping-Chefs [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Ende des Videobeitrags

Das ganze hat nur geklappt, weil Odette und Sven das Herz dieses Campingplatzes sind. Individualität ist ihnen wichtiger als zentimetergenau abgezirkelte Stellplätze, und sie haben immer wieder neue Ideen. Der Preis dafür: Sie sind Tag und Nacht ansprechbar, können nicht „abschalten“, müssen sehr vieles selbst machen. Denn eins ist immer knapp: Personal. Eine Putzfrau hat gerade gekündigt. Odette ist sich für nichts zu schade, verwirklicht aber auch ihre Ideen mit verschiedenen Luxus-Loggien.

Bild © hr/Ben Knabe

Pressereferent hr-fernsehen und Das Erste

Michael Draeger

Telefon: +49 (0)69 155-3527

E-Mail: michael.draeger@hr.de