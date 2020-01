Familie Fritz-Emmerich aus Ebsdorfergrund möchte ihren Hof – ein konventioneller Betrieb mit Rindern, Schweinen und Hühnern – auf Bio umstellen. Landwirtschaft betreibt die Familie aus Mittelhessen seit Generationen, Bio ist aber Neuland für sie. Warum sie umstellen wollen?

Vater Heinrich beklagt, dass sie immer mehr und mehr produziert, aber am Ende immer weniger fürs Produkt bekommen haben. Das hr-fernsehen begleitet die Fritz-Emmerichs auf ihrem Weg, zu sehen ist der 45-minütige Film von hr-Autorin Barbara Petermann aus der Reihe „Erlebnis Hessen“ am Dienstag, 21. Januar, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen – und ab sofort jederzeit in der ARD-Mediathek.

Immer mehr Spritzmittel, immer größere Maschinen, immer weniger Akzeptanz in der Bevölkerung – das hatte auch Sohn Andreas satt, der den Hof übernehmen will. Vater und Sohn entscheiden: Es muss auch ohne Gift gehen. Sie wollen dem Unkraut wieder mit Egge und Hacke zu Leibe rücken, wie der Opa vor 30 Jahren. Lehrgeld haben sie gleich bei der ersten Aktion bezahlt: Die Aussaat fürs Viehfutter im Frühjahr bringt keinen Ertrag.

Die größte Herausforderung für das erste Jahr ist der neue Stall für die Bioschweine, mit Fußbodenheizung und großem Auslauf. Erst hapert es mit der Baugenehmigung, dann finden sie kein Bauunternehmen. Wenn die Bioferkel nicht wie geplant eingestallt werden können, wird es finanziell schnell eng für die neuen Biobauern.

