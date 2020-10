Spitzenkoch und Grillweltmeister Klaus Breinig rollt Menschen aus Hessen, die sich für andere engagieren, seine mobile Küche vor’s Haus – und verwöhnt sie mit ihrem Lieblingsessen. Am Edersee kocht Klaus für seinen Namensvetter Klaus Schultze, Wasserretter bei der DLRG.

Grillweltmeister Klaus Breinig zu Besuch bei der DLRG am Edersee

In der neuesten Ausgabe von „Klaus kocht vorm Haus“ besucht Spitzenkoch Klaus Breinig den Leiter der Wasserrettung am Edersee: Klaus Schultze ist seit über 30 Jahren Lebensretter – und in diesem Sommer, seinem letzten Sommer im Ehrenamt, gab es besonders viel zu tun. Zeit für den Grillweltmeister, im Namen aller Hessen „Danke“ zu sagen. Kurz entschlossen stellt er seine mobile Küche direkt am See auf. Der Hessische Rundfunk (hr) zeigt die 30-minütige Koch-Show am Dienstag, 20. Oktober, um 21.45 Uhr im hr-fernsehen und ab sofort jederzeit in der ARD-Mediathek.

Klaus Schultze, Leiter der Wasserrettung am Edersee, mit seiner Ehefrau Brigitte

Mit einem allerdings hat der Grillweltmeister nicht gerechnet: Wind und Regen toben so heftig, dass nicht alles heil bleibt, was Klaus auspackt. Und wie immer erfährt Klaus erst vor Ort, was sich sein Gastgeber von ihm zu Essen wünscht. Ob der Edertaler Spitzenkoch mit seiner Interpretation eines geräucherten Lachsfilets den Geschmack der Wasserretter trifft? Mehr zur Sendung und sämtliche Rezepte gibt es unter hr-fernsehen.de/klauskocht .

