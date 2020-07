Wohin in den Ferien? Vor dieser Frage stehen gerade viele Menschen, und hr-Moderator Tobi Kämmerer will dabei helfen, sie zu beantworten. Zur Urlaubssaison wurde aus „Tobis Städtetrip“ deshalb „Tobis Urlaubstrip“, und der führt ihn diesmal an den Edersee.

Tobi Kämmerer erobert gemeinsam mit den Zuschauern den Stausee mit dem neuen Erlebnis-Floß, übernachtet in der Westernstadt und geht mit Ponys schwimmen. Das hr-fernsehen zeigt die 45-minütige Sendung „Tobis Urlaubstrip: Edersee hautnah!“ am Dienstag, 14. Juli, um 20.15 Uhr und von da an jederzeit in der ARD-Mediathek.

So trifft der hr3-Morningshowmoderator Priscilla Wilhelmi, die mit ihrem Mann Otto den Campingplatz Edersee-Paradies betreibt. Einer der absoluten Höhepunkte ist hier das Schwimmen auf dem Rücken eines ihrer Ponys. Genau das will auch Tobi ausprobieren.

Wer wie in einem Western übernachten will, der ist im Zündstoff-CityWestern-Motel genau richtig. Es gehört Benny Brede und seiner Familie und ist ein absolutes Muss für Westernfans und Familien, die das Außergewöhnliche suchen. Genauso außergewöhnlich ist das Erlebnis-Floß von René und Ronny Findeisen. Hier kann jeder zum Kapitän werden und mit bis zu zehn Passagieren barrierefrei über den Edersee schippern.

Die Ideen, welche Orte Tobi Kämmerer bei seinem Urlaubstrip unbedingt besuchen soll, kamen von den Edersee-Fans selbst. Sie haben dem Moderator bei Facebook vor dem Dreh ihre Tipps gegeben. Gefilmt wurde mit einer besonders kompakten Kameratechnik, das Gerät ist kaum größer als ein Handy. Dadurch können Szenen gedreht werden, die mit größeren Kameras so nicht möglich sind, und Tobis Interviewgäste vergessen schnell, dass sie im Fernsehen sind. Entstanden ist eine 45-minütige Entdeckungsreise mit den besten und günstigsten Tipps für den eigenen Urlaub an Hessens größtem Stausee.

Tobis Fazit: Der Edersee ist die perfekte Urlaubsregion für die ganze Familie. Hier gibt es so viele spannende und außergewöhnliche Dinge zu entdecken, und außerdem hat man dabei so extrem nette Gastgeber.

Bild © hr/Ben Knabe

