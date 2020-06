Hier treffen kulinarische Welten aufeinander: Claudia Müller ist Landwirtin und betreibt den Weidenhof in Wächtersbach, Ali Güngörmüs ist Profikoch aus München, in seinem Gourmet-Restaurant wird auf höchstem Niveau gekocht.

Claudia Müller kocht leidenschaftlich gerne, setzt sich für ihre Region ein und hat nebst Hofladen mit eigenen Milch- und Fleischprodukten einen Lieferservice und ein gastronomisches Angebot. In einer neuen Ausgabe von „Koch’s anders – Hessische Küche neu entdeckt“ fordert die Landwirtin den Profi heraus: Hausmannskost gegen Spitzenküche. Der Hessische Rundfunk zeigt das Aufeinandertreffen der beiden am Dienstag, 30. Juni, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen und von da an jederzeit in der ARD-Mediathek.

Claudia Müller tritt gegen den Spitzenkoch mit eigenen Familienrezepten an: Omas Kartoffelpuffer sowie „Beulches“ mit Rind vom Grill. Schafft es der Gourmetkoch aus München, mit seiner Neuinterpretation auch die zu überzeugen, die eher die bodenständige Variante kennen und lieben?

Angepasst an Coronazeiten findet das Kochduell im Freien statt. Mehr Infos zur Sendung und die kompletten Rezepte gibt unter hr-fernsehen.de/kochsanders .

