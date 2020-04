Auch wenn die Bundesliga im Moment ruht, Fans von Darmstadt 98 müssen nicht auf Fußball verzichten. Das hr-fernsehen zeigt unter dem Titel „Das Wunder vom Bölle“ am Samstag, 4. April, ab 23.15 Uhr noch einmal den Durchmarsch des Vereins aus der 3. Liga in die Bundesliga.

Gemeinsam mit Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch lässt Moderator Markus Philipp einige der schönsten Tage für alle Darmstadt-98-Fans Revue passieren.

Ab 23.15 Uhr geht es los mit dem legendären Relegations-Rückspiel in Bielefeld am 19. Mai 2014. Das Hinspiel um den Aufstieg in die 2. Liga hatten die Lilien zu Hause verloren. In diesem Spiel schafften sie noch die Wende, und am Ende des Abends war der Verein in der 2. Liga. Das hr-fernsehen zeigt das Spiel in voller Länge, mit Verlängerung und dem anschließenden Jubel.

Ab 2.15 Uhr ist dann die Aufstiegsfeier zu sehen, die tags darauf in Darmstadt gefeiert wurde. Ein Jahr später stieg Darmstadt 98 dann in die Bundesliga auf. Diese Feier auf dem Darmstädter Karolinenplatz vom 25. Mai 2015 zeigt das hr-fernsehen ab 2.45 Uhr.

