Eine traditionsreiche Rivalität zwischen den beiden Eishockey-Vereinen Löwen Frankfurt und Kassel Huskies spitzt sich in diesem Jahr besonders zu: Beide wollen in die DEL aufsteigen, aber nur der Meister der zweiten Liga wird es schaffen. Sowohl Frankfurt als auch Kassel sind trotz des vorzeitigen Endes der DEL2-Hauptrunde für die Playoffs qualifiziert. Das hr-fernsehen erzählt den Kampf um den Aufstieg in der Doku-Serie "Es kann nur einen geben".

Die ersten beiden Folgen sind ab Freitag, 16. April, in der ARD-Mediathek zu sehen. Das hr-fernsehen zeigt sie dann am Mittwoch, 21. April, um 21:45 Uhr. Die dritte und vierte Folge erscheinen nach dem Ende der Playoffs.

Die Filme der beiden Autoren Sebastian Rieth und Patrick Stricker zeigen eindrucksvoll und hautnah, wie die beiden alten Rivalen Löwen Frankfurt und Kassel Huskies um die Rückkehr in die erste Liga kämpfen, und nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in das Innenleben der Vereine. "Beide Klubs haben uns alles möglich gemacht", sagt Sebastian Rieth. "Der Einblick in das Innenleben der Mannschaften ist einmalig, ehrlich und unfassbar intim. Es gab keine Tabus."

In den Kabinen beider Mannschaften wurden feste Kameras installiert, Spieler und Trainer bekamen während der Spiele kleine Ansteck-Mikrofone, insgesamt sammelte das Filmteam über 200 Stunden Bildmaterial. Es ist dabei, wenn sich die Frankfurter Spieler nach einer derben Klatsche in Kassel ordentlich zoffen und der Klub nur wenige Stunden später den Trainer entlässt. Das Team begleitet den Kasseler Spieler Joel Keußen zum Zahnarzt, weil ein Puck ihm die Schneidezähne ausgeschlagen hat, und erlebt direkt mit, wie beide Klubchefs aufgrund der Coronakrise gegen die Pleite kämpfen.

Die Inhalte der einzelnen Folgen:

Folge 1: Hate and Dreams

Die erste Folge behandelt die große Hassliebe, die beide Klubs und deren Fans verbindet. Seit Jahrzehnten ist die Abneigung zwischen Kassel und Frankfurt, zwischen Nord- und Südhessen gewachsen. Es gab legendäre Duelle und handfeste Schlägereien. Derek Dinger, in Kassel geboren, erzählt bei einem Spaziergang im Schnee, was eine Rückkehr ins Eishockey-Oberhaus für die Region bedeuten würde: so ziemlich alles! In Frankfurt will Leon Hüttl als Junioren-Nationalspieler dem traditionsreichen Standort zurück ins Rampenlicht verhelfen. 2004 wurde Frankfurt Deutscher Meister – sechs Jahre später gingen beide Klubs dann pleite und mussten im Amateurbereich ganz unten neu anfangen. In diesem Jahr können sie nach langer Zeit endlich wieder zurück in die erste Liga – ein Traum, vor allem für die Fans. Die dürfen allerdings nicht mit in der Halle sein, fiebern zu Hause auf dem Sofa mit. Frankfurts Stadionsprecher Rüdiger Storch ist in der Halle ganz schön einsam. Nachdem die Saison für Kassel wie am Schnürchen verläuft, steckt Frankfurt tief in der Krise. Nach einer historischen 0:7-Pleite in Kassel fallen derbe Sprüche. Trainer Olli Salo ist angezählt.

Folge 2: Der Rauswurf

Die Löwen entlassen am Tag nach der bitteren Pleite ihren Trainer. Die Doku ist hautnah mit dabei. Auch, als Kassels Joel Keußen zum Zahnarzt muss, weil ihm ein Puck die Schneidezähne ausgeschlagen hat. In Frankfurt kämpft derweil Max Faber nach einer Verletzung nicht nur um sein Comeback, sondern sogar um den Fortbestand seiner Karriere. Sportlich erholen sich die Löwen. Das dritte Derby gegen Kassel gewinnen sie unter ihrem neuen Trainer Franz Fritzmeier. Doch die Liga steckt in großen Corona-Sorgen. Es gibt Infektionen, Spiele müssen verschoben werden, Frankfurts Martin Buchwieser erkrankt und darf aufgrund einer Herzmuskelentzündung plötzlich nicht mehr spielen. Zeitgleich fehlen den Klubs die Einnahmen, in Frankfurt sogar über zwei Millionen Euro. Geschäftsführer Stefan Krämer stemmt sich gegen die Insolvenz des Vereins.

Folge 3: Playoffs, Baby!

Die beste Jahreszeit beginnt: die Playoffs. Jetzt geht es um alles oder nichts, die Anspannung in der Kabine steigt. Wer wird zum Derbyhelden? Wer muss schon früh die Segel streichen? Auf die Goalies kommt es besonders an, mit ihren verrückten Masken und eigenartigen Ritualen.

Folge 4: Titel und Tränen

Die Entscheidung fällt. Frankfurt oder Kassel – nur einer kann in die DEL aufsteigen. Die Doku zeigt die Finalserie hautnah, ist mit in der Kabine, im Bus auf Auswärtsfahrten. Und natürlich dabei im entscheidenden Spiel.

