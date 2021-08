Yoga hoch in den Bäumen, eine Mountainbike-Schule auf dem Vulkan, in einem Escape Room in die Welt der Vampire eintauchen oder Haferbier in der Dorfbrauerei probieren – das sind nur vier Dinge, die Tobi Kämmerer gemeinsam mit Zuschauerinnen und Zuschauern beim Kurzurlaub im Vogelsbergkreis entdeckt.

Einige der schönsten Freizeitaktivitäten, gastronomischen Attraktionen und Ruhepole der Vogelsberg-Region zeigt der Hessische Rundfunk (hr) in „Tobis Urlaubstrip: Vogelsberg hautnah!“ am Dienstag, 24. August, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen und jederzeit in der ARD-Mediathek .

Hoch oben im Baumkronenpfad bietet Laura Herburg neuerdings Yogakurse an. Zwischen den Baumwipfeln kommt Tobi beim Sonnengruß endlich mal komplett runter. Ein Tipp für die ganze Familie ist die Mountainbike-Schule an der Taufsteinhütte. Der mehrfache amerikanische Meister Klaus Marbe bringt dem hr3-Morningshow-Moderator auf seinem Parcours bei, wie man richtig mit einem Fatbike (ein Mountainbike mit besonders dicken Reifen) durchs Gelände fährt.

Etwas gruselig wird es in Alsfeld im Escape Room von Torsten Schneider. Er hat aus Originalrequisiten des Kinofilms „Die Wolf-Gäng“ einen Rätselort gebaut. Wird Tobi hier entkommen und die Welt retten können? Genau sein Ding ist das urige Dorfbräuhaus in Wartenberg. Aus dem ehemaligen Feuerwehrspritzenhaus haben Gunther Thias und Lars Hauck eine schicke Dorfkneipe gebaut, in der sie ihr eigenes Bier brauen.

Die Ideen, welche Orte Tobi Kämmerer bei seinem Urlaubstrip besuchen sollte, kamen von Einheimischen und Fans aus dem Vogelsberg. Sie hatten dem Moderator vor dem Dreh ihre Tipps übermittelt. Gefilmt wurde mit einer besonders kompakten Kameratechnik, die Szenen und Perspektiven ermöglicht, die mit größeren Kameras so nicht gedreht werden könnten. Dank der unaufdringlichen Technik vergessen Tobis Interviewgäste schnell, dass sie im Fernsehen sind. Entstanden ist so eine besondere 45-minütige Entdeckungsreise.

Tobis Fazit: Der Freizeit-Mix aus Action und Entspannung mitten in der Natur ist etwas ganz besonderes. Dazu kommen die authentisch schöne Landschaft und die unglaublich netten Menschen. Kurz: Der Vogelsberg ist die perfekte Region für einen abwechslungsreichen Urlaub.

