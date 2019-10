„Angriff auf Wache 08“ ist der Titel des achten Tukur-Tatorts. Der Hessische Rundfunk (hr) zeigt den TV-Krimi am Sonntag, 20. Oktober, um 20.15 Uhr im Ersten.

Regie führte Thomas Stuber, bei dessen preisgekrönten Kinofilmen „Herbert“ und „In den Gängen“ der hr Koproduzent war. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Clemens Meyer und Thomas Stuber. In den Hauptrollen sind neben Ulrich Tukur, Barbara Philipp, Christina Große und Peter Kurth auch Thomas Schmauser, Paula Hartmann, Sascha Nathan und Clemens Meyer als DJ Ecki zu sehen.

Zum Inhalt: Irgendwo an der Peripherie zwischen Frankfurt und Offenbach steht eine alte, einsame Polizeiwache. Mittlerweile ist sie ein Polizeimuseum, wird bald abgewickelt und beherbergt nur noch zwei Polizisten: Walter Brenner (Peter Kurth) und seine Kollegin Cynthia (Christina Große). Brenner ist ein alter Freund von Felix Murot (Ulrich Tukur). Der beschließt, seinen Ex-Kollegen aus BKA-Tagen zu besuchen. In der Zwischenzeit braut sich etwas zusammen in der Stadt: eine Sonnenfinsternis, eine Tochter, die ihren ermordeten Vater gerächt hat und sich in das Revier rettet, und ein Gefangenentransport mit Schwerkriminellen, der mit einer Reifenpanne vor dem Revier strandet. Plötzlich wird das Revier beschossen, eine Bande eröffnet das Feuer – die Hölle bricht los …

Für die Umsetzung sorgte das Team Nikolai von Graevenitz (Kamera), Manfred Döring (Szenenbild), Christian Mathias (Ton), Stefan Blau (Schnitt), Francesca Merz (Kostümbild) und Nathalie Mischel (Casting). Die Produktionsleitung hatte Ulrich Dautel, die Redaktion lag bei Jörg Himstedt und Liane Jessen.

