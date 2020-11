„Die Ferien des Monsieur Murot“ ist der Titel des mittlerweile neunten Tukur-Tatorts, den der hr am Sonntag, 22. November, um 20.15 Uhr im Ersten zeigt.

Gleich zweifach ist Ulrich Tukur in diesem Tatort zu sehen, gibt in einer Doppelrolle sowohl den LKA-Ermittler Felix Murot als auch den Gebrauchtwagenhändler Walter Boenfeld. Mehr noch, als Boenfeld am Morgen nach dem ersten Aufeinandertreffen der beiden tot ist, beschließt Murot, in die Rolle Boenfelds zu schlüpfen und undercover zu ermitteln ... Regie führte Grzegorz Muskala, der – gemeinsam mit Ben Braeunlich – auch das Drehbuch schrieb. Neben Ulrich Tukur in einer Doppelrolle und Barbara Philipp als Murots Assistentin Magda Wächter sind in weiteren Rollen Anne Ratte-Polle, Thorsten Merten, Carina Wiese, Michael Hanemann, Moritz Führmann und Lena Kalisch zu sehen.

Kaum ist Felix Murot (Ulrich Tukur) in den Ferien angekommen und lässt es sich mit einem Glas Wein im Garten des örtlichen Restaurants gut gehen, da knallt ihm die gereizte Bedienung eine Haxe auf den Tisch, die er nicht bestellt hat. Sie verwechselt ihn mit Walter Boenfeld (ebenfalls Ulrich Tukur), ein verheirateter Gebrauchtwagenhändler, der am anderen Ende des Restaurantgartens sitzt und vergeblich auf sein Essen wartet. Murot macht sich auf die Suche nach dem eigentlichen Besitzer der Haxe und lernt so Walter kennen, der ihm wie ein Ei dem anderen gleicht. Beseelt von diesem kuriosen Aufeinandertreffen verbringen die beiden unterschiedlichen Herren den Abend miteinander, trinken zu viel und reden bei einem Saunagang über das Leben. Als Murot am nächsten Tag verkatert auf Walters Hollywoodschaukel – und dank einer trunkenen Tauschaktion in der Kleidung seines Doppelgängers – aufwacht, muss der Kommissar feststellen, dass Walter noch in der Nacht auf der Landstraße totgefahren wurde. War es seine Frau Monika (Anne Ratte-Polle), von der Walter letzte Nacht noch behauptet hatte, sie wolle ihn umbringen? So entscheidet Murot, seinen Alltag als Kommissar vorübergehend zurückzulassen, in das Leben seines Zwillings einzutauchen und undercover zu ermitteln. Dabei verliebt Murot sich zunehmend mehr in den Gedanken, sein altes Leben zurückzulassen. Aber so leicht lässt Magda Wächter (Barbara Philipp) ihren Chef nicht davonkommen.

Für die Umsetzung des Stoffes sorgten Carol Burandt von Kameke (Kamera), Manfred Döring (Szenenbild), Christian Mathias (Ton), Stefan Blau (Schnitt), Monika Gebauer (Kostümbild) und Nathalie Mischel (Casting). Die Produktionsleitung hatte Ulrich Dautel, die Redaktion lag bei Jörg Himstedt und Erin Högerle.

Mehr Informationen zum Film inklusive eines Interviews mit Ulrich Tukur finden sich in der Pressemappe zum Tatort „Die Ferien des Monsieur Murot“ [PDF - 5mb] .

