Es gibt Musiker, die entwickeln sich schnell zu unerschöpflichen Kreativzellen. Der Saxofonist Joshua Redman ist so einer. Nun kommt der bereits für den Grammy nominierte Wahl-New Yorker zur hr-Bigband und spielt am Donnerstag, 16. Januar, im hr-Sendesaal in Frankfurt und am Freitag, 17. Januar, in der Centralstation Darmstadt.

Wer den Star-Solisten erleben möchte, sollte sich beeilen: Es gibt für beide Konzerte nur noch Restkarten!

Der aus Berkeley in Kalifornien stammende Musiker bekam seine Begabung schon in die Wiege gelegt, denn auch sein Vater, Dewey Redman, war ein gefragter Jazzsaxofonist. Im Alter von zehn Jahren begann Joshua mit dem Saxofonspielen und stand schon früh unter den musikalischen Einflüssen von John Coltrane, Ornette Coleman und Aretha Franklin, aber auch von Earth, Wind & Fire und Led Zeppelin. Eher zufällig fand er sich in den 90er Jahren in der New Yorker Jazzszene wieder, die für ihn, der eigentlich Jura studieren wollte, anfangs nur ein Intermezzo sein sollte. So nahm seine Musikerkarriere Fahrt auf, und heute gilt Redman als einer der wichtigsten Saxofonisten des modernen Jazz. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit Größen wie Chick Corea, Herbie Hancock, Pat Metheny und vielen anderen. Nun trifft er erstmals auf Chefdirigent Jim McNeely und die hr-Bigband-Musiker.



Das Konzert am Donnerstag, 16. Januar 2020 gibt es als Live-Übertragung in hr2-kultur, ab 20.04 Uhr.

Joshua Redman & hr-Bigband

Joshua Redman, Tenorsaxofon; Jim McNeely, Leitung

Datum: Donnerstag, 16. Januar 2020, 20 Uhr

Ort: hr-Sendesaal, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt

Karten: Achtung, Restkarten! 24 Euro unter Telefon 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.de

Datum: Freitag, 17. Januar 2020, 20 Uhr

Ort: Centralstation, Im Carrée, Darmstadt

Karten: Achtung, Restkarten! ab 24,90 Euro unter Telefon 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter bzw. www.centralstation-darmstadt.de