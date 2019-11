„Erst die Musik, dann das Instrument!“ Darauf besteht der Italiener Simone Zanchini unbedingt, denn: „Ich bin ein Musiker, der Akkordeon spielt – kein Akkordeonspieler, der Jazz macht.“ Sein 25. Album „Simone Zanchini – Frankfurt Radio Big Band Play The Music of Nino Rota“ macht sofort nachvollziehbar, was damit gemeint ist.

Zusammen mit der hr-Bigband hat er sich der Musik des italienischen Filmkomponisten Nino Rota gewidmet.

In dem Album kommt die ganze Vielfalt zusammen, die Zanchini in seinem Musikerleben studiert, entdeckt und weiterentwickelt hat – und das nicht nur für sein oftmals geschmähtes, tatsächlich aber ganz wunderbares Instrument. Zanchini und die Musiker der hr-Bigband würdigen und verwandeln jetzt ein halbes Dutzend Werke des legendären italienischen Filmkomponisten Nino Rota. Zugrunde liegt vor allem jene Musik, die Rota für Federico Fellini geschrieben hat – für Klassiker von „La Dolce Vita“ über „8½“ bis hin zu „Amacord“, dieser Hommage an Fellinis Geburtsort Rimini. Hier verknüpfen sich die biografischen Hintergründe des großen Filmemachers und jene des musikalischen Improvisationszauberers.

„Fellini verfügte über das Vermögen, die geheime Kraft meiner Kultur und Region zu erfassen“, sagt Zanchini, „also die überlieferten Elemente der hiesigen Volkskultur. Wir nahmen dann Nino Rotas Melodien als Ausgangspunkt, um etwas Neues zu erschaffen, ganz und gar zeitgenössisch und im Jazz-Idiom.“ Zanchini spielt dafür ein handgearbeitetes Ottavianelli-Instrument nach eigenem Entwurf, das „überhaupt nicht mehr traditionell akkordeonmäßig klingt, sondern tiefer, dunkler und mit einem unglaublichen Reichtum an Obertönen.“ In den Arrangements von Jörg Achim Keller für die hr-Bigband verbindet sich dieser Ausnahmesound dann mit der ungestümen Improvisationskraft von Heinz-Dieter Sauerborns Sopransaxofon oder mit dem Tenorsaxofon-Solo von Steffen Weber.

SIMONE ZANCHINI – FRANKFURT RADIO BIG BAND PLAY THE MUSIC OF NINO ROTA

Bestell-Nr.: IOR CD 77129-2

Label: IN + OUT Records/EDEL

