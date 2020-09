Knapp eine Woche nach dem Saisonauftakt in Frankfurt ist die hr-Bigband erstmals zu Gast bei den Residenzfestspielen in Darmstadt. Am Freitag, 18. September, präsentiert sie ihr „Echoes of Ellington“-Programm auf der Open-Air-Bühne auf der Mathildenhöhe.

Download Download zum Download Foto: hr-Bigband und Jim McNeely [Download ] Ende des Downloads

Die Arrangements stammen von John Beasley, Miho Hazama, Alexander von Schlippenbach/Aki Takase und Jim McNeely, der die Konzerte auch leiten wird.

Der 1899 geborene Duke Ellington gilt als musikalischer Spätzünder, der erst als Teenager sein wahres Talent als Musiker entdeckte und dann eine Karriere als Komponist und Bandleader hinlegte, die ihresgleichen sucht. Ellingtons Kunst ist bis heute im orchestralen Jazz zu entdecken. Ihren Wirkungen spüren die beiden Konzertsets nach, in denen sich vier verschiedene Arrangeure aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Werk des „Duke“ auseinandersetzen werden. Ellingtons Musik klingt in den Arbeiten des Arrangeurteams Alexander von Schlippenbach und Aki Takase sowie in denen von Chefdirigent Jim McNeely nach. Mit den Arrangeuren Miho Hazama und John Beasley gibt es noch einmal zwei ganz andere, persönliche Annäherungen an die Musik von Duke Ellington zu hören. Jim McNeely hat in seiner Arbeit mit der hr-Bigband Ellington bisher ausgespart, stellt sich aber nun einem seiner großen Vorbilder und bringt dessen Musik mit seiner feinen Art, für große Jazzensembles zu schreiben, in die Jetztzeit.

Die Darmstädter Residenzfestspiele mussten in ihrem 20. Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Jetzt konnten kurzfristig mit einem sorgfältig vorbereiteten Hygienekonzept und in Absprache mit der Stadt Darmstadt verkürzte Festspiele organisiert werden, die vom 15. – 20. September ein spannendes und abwechslungsreiches Programm auf Schloss Kranichstein und auf der Mathildenhöhe präsentieren.



„Echoes of Ellington“

Jim McNeely, Leitung

Datum: Freitag, 18. September, jeweils 18 und 20 Uhr

Ort: Mathildenhöhe, Olbrichweg 15, 64287 Darmstadt

Karten unter www.adticket.de sowie beim Darmstadt Shop im Luisencenter, Telefon 06151 - 13 45 13 und im Festspielbüro, Tel. 06151 - 20 400. – Keine Abendkasse!