Livemusik statt Spotify! Das besondere Live-Erlebnis von handgemachter Musik bringt die hr-Bigband jedes Jahr in hessische Schulen.

Auch 2020 tourt die Band durch das Land und gibt von Dienstag, 18., bis Freitag, 21. Februar, exklusive Konzerte für Schüler*innen in Hünfeld, Geisenheim, Breitscheid und Darmstadt.

Die Auftritte der Band werden von Mädchen und Jungen der jeweiligen Schule moderiert, die vorher in Workshops von Profis des Hessischen Rundfunks darauf vorbereitet werden. In den Workshops lernen die Jungmoderatoren, wie man ein Konzert präsentiert und wie vielfältig Bigband-Musik heute klingen kann. Das speziell zusammengestellte Musikprogramm soll den Facettenreichtum des Jazz von Duke Ellington und George Gershwin über Musik aus Südafrika bis zu Jazzrock zeigen. „Die Schulkonzerte sind so beliebt, dass wir eigentlich doppelt viele spielen könnten“, sagt Orchestermanager Olaf Stötzler, „über dieses große Interesse freuen wir uns sehr und deshalb machen wir uns sehr gerne jedes Jahr auf den Weg durch Hessen, um direkt vor Ort bei den Jugendlichen für gute und handgemachte Musik zu werben.“



Bitte beachten:

Alle Konzerte sind exklusiv für die Schülerinnen und Schüler der beteiligten Schulen. Bewerbungen und Fragen zu den Schulkonzerten beantwortet Lisa Koenig unter education.bigband@hr.de.



Alle Schultour-Konzerte der hr-Bigband 2020:

• Dienstag, 18. Februar, 12.00Uhr, Wigbertschule, Jahnstraße 9, 36088 Hünfeld

• Mittwoch, 19. Februar, 11.45 Uhr, Internatsschule Schloss Hansenberg, Hansenbergallee 11, 65366 Geisenheim

• Donnerstag, 20. Februar, 11.45 Uhr, Fritz-Philippi-Schule, Breitscheid; Konzertort: Mehrzweckhalle Breitscheid, Am Südhang 2 a, 35767 Breitscheid

• Freitag, 21. Februar, 11.15 Uhr, Justus-Liebig-Schule, Julius-Reiber-Straße 3, 64293 Darmstadt

Weitere Informationen Weitere Informationen: www.hr-bigband.de

www.facebook.com/hrbigband

www.youtube.com/hrbigband Ende der weiteren Informationen

Pressereferentin hr-Bigband

Isabel Schad

Telefon: +49 (0)69 155-6823

E-Mail: isabel.schad@hr.de