Das Jahr 2020 ist Beethoven-Jahr: Im Dezember vor 250 Jahren wurde der Komponist in Bonn geboren. Diesem Anlass widmet die ARD vom 20. - 26. Januar eine Aktionswoche und ruft zu „Beethoven-Experimenten“ auf. Auch die hr-Bigband wagt eines – zusammen mit dem Kölner Arrangeur und Dirigenten Heiner Schmitz.

Download Download zum Download Foto: Das "Beethoven-Experiment" [Download ] Ende des Downloads

Zu erleben ist das Experiment am Donnerstag, 23., und Freitag, 24. Januar, jeweils um 19 Uhr im Hörfunkstudio II.

Bigband und Beethoven? Passt nicht? Passt doch! Besonders dann, wenn Heiner Schmitz am Werk ist und eigens ein Programm aus Beethoven-Stücken für die hr-Bigband arrangiert. Schmitz geht den verschiedenen Facetten der Musik Beethovens nach, angefangen bei der rätselhaften „unsterblichen Geliebten“ über den Mondschein in seiner cis-Moll-Klaviersonate bis zur Feier des Heroischen, die in der 3. Sinfonie einen Höhepunkt findet. Und bei alldem sucht Heiner Schmitz der Musik Beethovens ihr Bigband-Potenzial zu entlocken.

Schulklassen, die das Konzert besuchen, können zudem ein besonderes Angebot wahrnehmen. In der Woche vor dem Konzert wird Schmitz Schulen besuchen, um mit den Jugendlichen über seine Sicht der Musik Beethovens zu sprechen und über sein Konzept der Bearbeitung.

Unsterblich geliebter Held

Heiner Schmitz, Leitung

Datum: Donnerstag, 23., und Freitag, 24. Januar 2020, jeweils 19 Uhr

Ort: hr-Hörfunkstudio II, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt

Karten: Achtung, Restkarten! 12 Euro/8 Euro (ermäßigt), unter Telefon 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.de

Weitere Informationen Weitere Informationen: www.hr-bigband.de

www.facebook.com/hrbigband

www.youtube.com/hrbigband Ende der weiteren Informationen

Pressereferentin hr-Bigband

Isabel Schad

Telefon: +49 (0)69 155-6823

E-Mail: isabel.schad@hr.de