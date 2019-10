Das hr-Sinfonieorchester bei der Hessen-Schultour 2018 in der Marienschule Offenbach.

Acht Konzerte in vier Tagen

Heute fällt der Unterricht aus, stattdessen steht Musik auf dem Stundenplan, Live-Musik! Darüber können sich Schüler*innen aus Dieburg, Großkrotzenburg, Bad Hersfeld, Butzbach, Gießen, Bad Nauheim und Bad Vilbel freuen. Am Dienstag, 5. November, geht das hr-Sinfonieorchester wieder auf Schultour quer durch Hessen und gibt bis Freitag, 8. November, insgesamt acht Konzerte.

In dem rund einstündigen, moderierten Konzert präsentieren 45 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Sebastian Zierer exklusiv für die jungen Zuhörer Werke von Georg Friedrich Händel, Leonard Bernstein, Wolfgang Amadeus Mozart und anderen großen Komponisten. Als Solistin ist dabei die junge Geigerin Emma Mühlnickel zu erleben.

Die bereits vor elf Jahren gestartete Hessen-Schultour ist ein Projekt des hr-Sinfonieorchesters in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Musik und Schule“. Das Netzwerk wurde gegründet, um Brücken zwischen Schule und Konzertsaal zu schlagen und klassische Musik in den Alltag hessischer Schüler und Jugendlicher zu bringen. Das in Kooperation von Hessischem Rundfunk und Hessischem Kultusministerium betreute Netzwerk begleitet außerdem mit Unterrichtsmaterialien den Besuch der „Jungen Konzerte“, arbeitet pro Saison mit zwei „Spielzeitschulen“ eng zusammen und begleitet alle zwei Jahre das Projekt „Super-X-Orchester“.



Hessen-Schultour des hr-Sinfonieorchesters 2019:



• Dienstag, 5. November

9.30 Uhr: Marienschule, Dieburg; Konzertort: Turnhalle Marienschule, Frankfurter Straße, 64807 Dieburg

12.20 Uhr: Franziskanergymnasium Kreuzburg, Niederwaldstraße 1, 63538 Großkrotzenburg

• Mittwoch, 6. November

10.15 und 11.45 Uhr: Modellschule Obersberg, Am Obersberg 25, 36251 Bad Hersfeld

• Donnerstag, 7. November

9.30 Uhr: Schrenzerschule Butzbach, Emil-Vogt-Straße 6, 35510 Butzbach

ca. 12.15 Uhr: Martin-Buber-Schule, Carl-Franz-Straße 18, 35390 Gießen

• Freitag, 8. November

9.30 Uhr: Regenbogenschule, Bad Vilbel-Dortelweil; Konzertort: Sporthalle am Siegesbaum, Willy-Brandt-Straße 1, 61118 Bad Vilbel-Dortelweil

ca. 12 Uhr: Sankt-Lioba-Schule, Eleonorenring 2, 61235 Bad Nauheim



Das Programm der Hessen-Schultour 2019



Georges Bizet: Lied des Torero aus „Carmen“

Edvard Grieg: Morgenstimmung

Felix Mendelssohn Bartholdy: Violinkonzert e-Moll, 3. Satz

Georg Friedrich Händel: Königin von Saba

Johann Sebastian Bach/Antonio Carlos Jobim: Air From Ipanema

Antonín Dvořák: 9. Sinfonie, Finale

Leonard Bernstein: Mambo aus „West Side Story“

