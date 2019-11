Schon nach der ersten Ausgabe war es ein Klassiker: Die Konzertreihe „Spotlight“ mit Andrés Orozco-Estrada entpuppte sich als ein „Riesenspaß“ für das Publikum, wie die Presse schrieb. Am Mittwoch, 20. November, gibt es in der Alten Oper Frankfurt wieder die Chance, ein klassisches Werk auf eine ganz besondere Weise kennenzulernen: Diesmal ist es Igor Strawinskys Ballettmusik „Der Feuervogel“.

In dem kompakten Gesprächskonzert eröffnen Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada und das hr-Sinfonieorchester dem Publikum, anhand von Anspielstellen, historischen Hintergründen und Anekdoten tiefer in das Stück einzutauchen. Die Premiere des „Feuervogel“ im Jahr 1910 in Paris geriet zu einer Sensation und lieferte dem jungen Russen Strawinsky einst das Sprungbrett zu einer Karriere ohnegleichen.

Der Chefdirigent lädt die Zuschauer*innen sogar ein, kleine Instrumente mitzubringen, mit denen sie mitmusizieren können. „Zusammen mit meinen Kommentaren und den Interaktionen mit dem Publikum und den Musikern wird es ein ganz besonderer, ich möchte sagen, ein magischer Abend“, verspricht Orozco-Estrada. „Wir werden gemeinsam das Märchen vom ‚Feuervogel‘ unvergesslich gestalten.“

„Spotlight“ wird präsentiert von hr-iNFO.

Spotlight

Andrés Orozco-Estrada, Dirigent

Datum: Mittwoch, 20. November, 19 Uhr

Ort: Alte Oper Frankfurt, Großer Saal

Karten: 24 Euro (Schüler/Studierende/Auszubildende bis zu 50 Prozent Ermäßigung) unter Telefon 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.de

Weitere Informationen Weitere Informationen: www.hr-sinfonieorchester.de

www.youtube.com/hrsinfonieorchester

www.facebook.com/hrsinfonieorchester Ende der weiteren Informationen

