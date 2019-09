Pressemeldung: hr-Sinfonieorchester mit Christiane Karg in der Alten Oper Frankfurt

Sein Werk „Ein deutsches Requiem“ katapultierte Johannes Brahms in die Riege der bedeutendsten Komponisten der Romantik. Entgegen anderer Totenmessen steht bei Brahms nicht der Schrecken, sondern der Trost im Fokus.

Das hr-Sinfonieorchester präsentiert das bewegende Werk zusammen mit dem MDR-Rundfunkchor, der Sopranistin Christiane Karg und dem Bariton Michael Nagy am Donnerstag, 10., und Freitag, 11. Oktober, in der Alten Oper Frankfurt. Das Dirigat übernimmt der US-Amerikaner David Zinman.

In diesem Requiem tönt keine letzte Posaune, niemand muss zittern vor den Schrecken des Jüngsten Gerichts. Johannes Brahms meidet sogar die direkte Nennung des Namens Christi oder Jesu – und schafft auf diese Weise eine Form der überkonfessionellen Ansprache, ein „Requiem für den Menschen“, wie er selbst einmal sagte. Nicht die Trauer steht hier im Vordergrund, sondern das Trösten, wie es gleich zu Beginn mit den Worten der Bergpredigt thematisiert wird: „Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden“. Trost ist das Schlüsselwort: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“ (Jesaja). Clara Schumann schrieb nach der Uraufführung bewegt: „Es ist ein ganz gewaltiges Stück, ergreift den ganzen Menschen in einer Weise wie wenig anderes. Der tiefe Ernst, vereint mit allem Zauber der Poesie, wirkt wunderbar, erschütternd und besänftigend.“

Das Konzert am 11. Oktober gibt es als Video-Livestream auf www.hr-sinfonieorchester.de sowie als Live-Übertragung in hr2-kultur. Am Dienstag, 22. Oktober, sendet hr2-kultur um 20.04 Uhr eine Wiederholung.

hr-Sinfoniekonzert

Christiane Karg, Sopran; Michael Nagy, Bariton; MDR-Rundfunkchor; David Zinman, Dirigent

Datum: Donnerstag, 10., und Freitag, 11. Oktober, jeweils 20 Uhr

Ort: Alte Oper Frankfurt, Großer Saal

Karten: 54,50/44,50/35,50/26/17 Euro (Bis zu 50 Prozent Ermäßigung für Schüler/Studierende/Auszubildende bis 27 Jahre) unter Telefon 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.de

