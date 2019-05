Wie bläst man in eine Posaune? Wo entsteht eine Jazz-CD? Und was hat eigentlich ein Orchesterwart zu tun, bevor die Musiker die Bühne betreten? Das alles und vieles andere rund um die hr-Klangkörper erfahren Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Sonntag, 5. Mai, zwischen 11 und 18 Uhr im Hessischen Rundfunk.

Download Download zum Download Foto: Backstage für alle! [Download ] Ende des Downloads

Dann nämlich verwandelt sich das Funkhaus am Dornbusch in einen musikalischen Abenteuerspielplatz. Unter dem Motto „Backstage für alle!“ öffnen das hr-Sinfonieorchester und die hr-Bigband für Musikinteressierte aller Altersgruppen die Türen zu Konzertsälen, Instrumentenkellern und Tonstudios.

Es gibt Familienkonzerte, Klangspiele, Instrumente zum Ausprobieren, Führungen durch Studios und den Instrumentenkeller und ein Mitsingkonzert. Um 12 Uhr begrüßt das hr-Sinfonieorchester die Besucher im hr-Sendesaal mit dem „Karneval der Tiere“, gefolgt von einer Kinderliederhitparade mit Musikern der hr-Bigband und einem Aktionsspiel mit Orchesterwart Hardin Hass. Auch die Studioregie mit dem großen Mischpult, an dem Tonmeister und Toningenieur den Aufnahmen den letzten Feinschliff verpassen, wird für das Publikum zugänglich sein. Um 18 Uhr beschließt die hr-Bigband den Tag mit Klassikern des Modern Jazz, unter anderem von „Art Blakey & The Jazz Messengers“.



Wer außerdem wissen will, wie man klassischen und modernen Musikinstrumenten passable Töne entlocken kann, trifft persönlich auf Musiker, die erklären und helfen. Instrumente aller Art können ausprobiert werden, denn Hören, Mitmachen und Entdecken heißt die Devise. Die Erkundungstour reicht von klassischen Geigen und Schlagzeugen bis hin zu außergewöhnlichen Instrumenten wie dem Sonorophon und der Ophicleide. Auf spielerische Weise das Interesse an Musik zu wecken und den Mut zum eigenen Musikmachen zu fördern ist das Ziel.

Neben dem großen Getränke- und Kuchenangebot können sich die Besucher außerdem an einer Grillstation stärken.



Backstage für alle!

Familien-Tag des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband

Datum: Sonntag, 5. Mai, 11 – 18 Uhr

Ort: Hessischer Rundfunk, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt

Eintritt frei!

Bitte beachten:

Bitte beachten Sie, dass es beim Einlass Rucksack- und Taschenkontrollen geben wird.

Begrenzte Parkmöglichkeiten. Bitte nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr.

Weitere Informationen Weitere Informationen: www.hr-sinfonieorchester.de

www.hr-bigband.de

www.youtube.com/hrsinfonieorchester

www.youtube.com/hrbigband

www.facebook.com/hrsinfonieorchester

www.facebook.com/hrbigband Ende der weiteren Informationen



Pressereferentin hr-Sinfonieorchester und hr-Bigband

Isabel Schad

Telefon: +49 (0)69 155-6823

E-Mail: isabel.schad@hr.de