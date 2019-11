Nur einen Tag nach dem „Spotlight“-Abend mit Andrés Orozco-Estrada präsentiert der Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters zusammen mit der derzeitigen „Artist in Residence“ Iveta Apkalna weitere Werke der „Ballets Russes“ und „Pariser Sinfonien“. Zu hören am Donnerstag, 21., und Freitag, 22. November, im Großen Saal der Alten Oper Frankfurt.

Download Download zum Download Foto: Iveta Apkalna [Download ] Ende des Downloads

Die Vögel, die sich an diesem Abend vorstellen, werden zunehmend größer, bunter, mächtiger: Zuerst die Henne – Joseph Haydns 83. Sinfonie hat sich diesen Beinamen durch manch staccato-gackernde Oboen-Passage im Kopfsatz verdient. Dann der Auftritt der Orgel, dem Pfau unter den Instrumenten: Sie fächert Farben in ungeahnter Vielfalt auf, wenn sie so gekonnt eingesetzt wird wie in Francis Poulencs Konzert für Orgel, Streicher und Pauke.

Poulenc sah sich mit diesem lustvoll schwirrenden Werk „auf dem Weg ins Kloster, sehr nach Art des 15. Jahrhunderts“, doch von klösterlicher Strenge hört man hier keine Spur. Umso mehr bestechen Fantasie, Humor und grandiose Klangeffekte – die lettische Star-Organistin und „Artist in Residence“ Iveta Apkalna darf hier bis zum vierfachen Fortissimo vorstoßen. Zum Finale gibt es noch den Feuervogel, das schillernde Fabelwesen, dem Igor Strawinsky seine so kraftvolle, ekstatische, farbenreiche Ballettmusik gewidmet hat, gesetzt für ein „verschwenderisch großes Orchester“, wie der Komponist schrieb.

Das Konzert als Video-Livestream und als Radioübertragung

Das Konzert am Freitag, 22. November, gibt es als Video-Livestream auf www.hr-sinfonieorchester.de sowie als Live-Übertragung in hr2-kultur. Eine Wiederholung sendet hr2-kultur am Dienstag, 3. Dezember, um 20.04 Uhr.

hr-Sinfoniekonzert

Iveta Apkalna, Orgel; Andrés Orozco-Estrada, Dirigent

Datum: Donnerstag, 21., und Freitag, 22. November, jeweils 20 Uhr, Konzerteinführung jeweils 19 Uhr

Ort: Alte Oper Frankfurt, Großer Saal

Karten: 54,50/44,50/35,50/26/17Euro (Schüler/Studierende/Auszubildende bis zu 50 Prozent Ermäßigung) unter Telefon 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.de

Weitere Informationen Weitere Informationen: www.hr-sinfonieorchester.de

www.youtube.com/hrsinfonieorchester

www.facebook.com/hrsinfonieorchester Ende der weiteren Informationen

Pressereferentin hr-Sinfonieorchester

Isabel Schad

Telefon: +49 (0)69 155-6823

E-Mail: isabel.schad@hr.de