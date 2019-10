Pressemeldung: Kammerkonzert-Premiere in Bad Nauheim

Pressemeldung: Kammerkonzert-Premiere in Bad Nauheim „Die Geschichte vom Soldaten“ mit Musikern des hr-Sinfonieorchesters

Zum ersten Mal machen die Kammerkonzerte des hr-Sinfonieorchesters Station in Bad Nauheim, und dies mit einem Meisterwerk von großer Wirkungskraft: Igor Strawinskys „Die Geschichte vom Soldaten“. Zu erleben ist das Konzert am Freitag, 27. Oktober, um 16 Uhr im großen Konzertsaal der Trinkkuranlage in Bad Nauheim.

Die Musiker des hr-Sinfonieorchesters bieten gemeinsam mit dem Laubacher Figurentheater eine Begegnung mit der berühmten moritatenhaften Szenenfolge rund um den Pakt eines Soldaten mit dem Teufel. Sie kombiniert Musik mit Lesung, Aktion und Pantomimik. Die Stimme des Erzählers, gesprochen von dem Schauspieler Günther Henne, erhebt sich dabei selbst fast wie ein Instrument, das die tragische Geschichte musikalisch mit erzählt.

Kammerkonzerte in Hessen

„Die Geschichte vom Soldaten“

Förderverein Sinfonische Musik Bad Nauheim

Musiker des hr-Sinfonieorchesters:

Maximilian Junghanns, Violine; Simon Backhaus, Kontrabass;

Balázs Nemes, Trompete; Norwin Hahn, Posaune;

Jochen Tschabrun, Klarinette; Daniel Mohrmann, Fagott;

Holger Roese, Schlagzeug;

Günther Henne, Sprecher;

Laubacher Figurentheater: Klaus Dreier, Marionetten-Schauspieler

Leitung: Karin Hendel

Datum: Freitag, 27. Oktober, 16 Uhr

Ort: Trinkkuranlage (Großer Konzertsaal), Ernst-Ludwig-Ring 1, 61231 Bad Nauheim

Karten im Vorverkauf: 12 Euro (ermäßigt 10 Euro) sowie an der Abendkasse für 14 Euro (ermäßigt 11 Euro). Weitere Informationen unter www.bad-nauheim.de.



Programm

Igor Strawinsky: Die Geschichte vom Soldaten

Weitere Informationen Weitere Informationen: www.hr-sinfonieorchester.de

www.youtube.com/hrsinfonieorchester

www.facebook.com/hrsinfonieorchester Ende der weiteren Informationen

Rachel Gerczikow Bild © hr/Ben Knabe



Pressereferentin

Team Hörfunk und Orchester

Rachel Gerczikow

Telefon: +49 (0)69 155-5932

E-Mail: rachel.gerczikow@hr.de