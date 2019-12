Harfenfantasien in der Elfenbeinstadt

Pressemeldung: Kammermusik in Erbach im Odenwald Harfenfantasien in der Elfenbeinstadt

Solo-Harfenistin Anne-Sophie Bertrand und Solo-Flötist Sebastian Wittiber spielen gemeinsam mit Streichern des hr-Sinfonieorchesters reizvolle Kammermusiken zum am 15. Dezember um 17 Uhr in der Werner-Borchers-Halle in Erbach.

Gemeinsam laden sie das Publikum ein, zu einer Soirée, bei der die Harfe im Mittelpunkt steht. Zu erleben sind Werke von Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven und Harfen-Fantasien von Camille Saint-Saëns, André Caplet und Joseph Jongen.

Konzerte in der Elfenbeinstadt Erbach: „Harfen-Fantasien“

Anne-Sophie Bertrand, Harfe; Sebastian Wittiber, Flöte; Akemi Mercer-Niewöhner, Violine; Laurent Weibel, Violine; Dirk Niewöhner, Viola; Ulrich Horn, Violoncello

Datum: Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr

Ort: Werner-Borchers-Halle,Otto-Glenz-Straße 1, 64711 Erbach/Odenwald

Karten: 24 Euro (Erwachsene), 12 Euro (ermäßigt); Ticketinformationen unter www.erbach.de/kammerkonzerte

Programm

Johann Sebastian Bach: Suite in c-Moll BWV 997 für Flöte und Harfe

Camille Saint-Saëns: Fantasie für Violine und Harfe op. 124

André Caplet: Conte fantastique – nach E. A. Poe, für Harfe und Streichquartett

Ludwig van Beethoven: Vier Sätze aus der Serenade D-Dur op. 25 für Flöte, Violine und Viola

Joseph Jongen: Concert à cinq für Flöte, Violine, Viola, Violoncello und Harfe op. 71

