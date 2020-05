„Da Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen in Hessen bis mindestens 31. August verboten sind, haben wir uns schweren Herzens entschieden, unsere kommenden Eigenveranstaltungen der beiden hr-Orchester abzusagen und unsere Konzertsaison 2019/20 für beendet zu erklären“, so hr-Musikchef Michael Traub.

Ausnahmegenehmigungen gebe es nur, wenn die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden könnten, also insbesondere 1,50 Meter Abstand zwischen den einzelnen Teilnehmer*innen in alle Richtungen. „Das ist leider bei unseren Konzerten mit mehreren hundert bis über 2000 Menschen nicht umsetzbar.“

Erweiterung der „Stage@Seven“-Konzerte

Umso mehr freuen sich jedoch die Verantwortlichen, dass die Musiker*innen des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband ab Montag, 11. Mai, ihre täglichen Live-Konzerte „Stage@Seven“ auch in größerer Ensemblestärke präsentieren können. Die Orchestermanagements beider Klangkörper orientieren sich dabei an der neuen Verordnung der hessischen Landesregierung vom 7. Mai sowie an den Empfehlungen der Berufsgenossenschaft. „Die darin beschriebenen Empfehlungen zu verschiedenen Instrumentengruppen und insbesondere zum Aerosolausstoß von Blasinstrumenten ergeben eine gute Handlungsempfehlung für unseren Orchesterbetrieb. Wir freuen uns, nun auch mit Teilbesetzungen des Orchesters und der Bigband arbeiten zu können, und somit auch musikalisch wieder eine größere Bandbreite anzubieten“, sagt hr-Musikchef Michael Traub.

Praktisch bedeutet dies, dass im hr-Sendesaal und im Hörfunkstudio II der hr-Bigband nun beispielsweise in Quartetts, in kammerorchestraler Besetzung und auch wieder mit allen Instrumentengruppen sinfonisch gearbeitet werden kann, wenn auch in geringerer Anzahl der Musiker*innen und unter Einhaltung strenger Abstandsregeln. Bei den geplanten „Stage@Seven“-Konzerten im hr-Sendesaal dürfe eine maximale Anzahl von 40 Personen anwesend sein, bei denen im Hörfunkstudio II entsprechend weniger. „Die Vorgaben der Berufsgenossenschaft sehen momentan 20 Quadratmeter pro Person vor“, erklärt hr-Bigband-Manager Olaf Stötzler, „zusätzlich gibt es für Bläser*innen besondere Abstandsregeln, die wir natürlich einhalten.“

Bestwerte bei Abrufzahlen der Livestreams

Seit 1. April betreten Musiker*innen des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband jeden Abend die „Stage@Seven“. „Im April 2020 haben wir dadurch Bestwerte bei den Online-Nutzern erreicht, sowohl was die Abrufzahlen der Livestreams auf YouTube und Facebook angeht, als auch die Klickzahlen auf unseren Websites“, freut sich hr-Musikchef Traub. „Auch die zahlreichen positiven Rückmeldungen unserer User*innen und Abonnent*innen, die dieses kostenfreie Angebot nutzen, bestärken uns darin, das Programm weiterzuführen.“ Auch weiterhin werden von Montag bis Freitag, jeweils um 19 Uhr, die Musiker*innen für ihr virtuelles Publikum spielen. Verfolgen kann man die Livestreams auf den Websites und Social-Media-Kanälen des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband, sowie im Nachhinein dort als Video-on-Demand. Und auch die Radiohörer kommen in dieser Woche in den Genuss der Konzerte: Ab Montag, 11. Mai, wird auch hr2-kultur die Konzerte täglich live übertragen.

Konzertprogramme unter diesen Umständen zu koordinieren, sei zwar eine ziemliche Herausforderung, sind sich die beiden Orchestermanager Traub und Stötzler einig, „aber wir sind froh, dass wir weiterhin für unsere Nutzer*innen da sein können.“

Die nächsten Konzerte bei „Stage@Seven“:

Montag - Freitag, jeweils 19 Uhr, ausgenommen Feiertage

Montag, 11. Mai:

Hába Quartett



Bedřich Smetana: Streichquartett Nr. 1 e-Moll (»Aus meinem Leben«) – 1. Satz

Alexander Borodin: Streichquartett Nr. 2 D-Dur – 3. Satz

Antonín Dvořák: Streichquartett F-Dur op. 96 („Amerikanisches Quartett“) – 4. Satz

Dienstag, 12. Mai:

Martin Scales Trio

Mittwoch, 13. Mai:

Antares-Ensemble

hr-Sinfonieorchester

Marc Gruber, Horn

Elias Grandy, Dirigent



Johann Strauß: „Die Fledermaus“ (arrangiert von Andreas Tarkmann) – Auszüge

Wolfgang Amadeus Mozart: Hornkonzert Es-Dur KV 495

Donnerstag, 14. Mai:

Axel Schlosser Quartett

„Celebrating Louis Armstrong”

Freitag, 15. Mai:

hr-Brass

hr-Sinfonieorchester

Theo Plath, Fagott

Elias Grandy, Dirigent



Georges Delerue: Fanfares pour toutes les temps – Auszüge

Wolfgang Amadeus Mozart: Fagottkonzert B-Dur KV 191

