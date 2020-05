Pressemeldung: Atlantic String Duo spielt in der Landesmusikakademie Schlitz

Es ist das erste öffentliche Konzert mit Publikum für das hr-Sinfonieorchester Frankfurt nach den Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie: Im Kammerkonzert in der Landesmusikakademie Hessen präsentieren das Atlantic String Duo und die Pianistin Nami Ejiri Streichduos mit und ohne Klavier am Samstag, 23. Mai, um 19 Uhr.

„Wir freuen uns sehr, dass wir wieder Gäste willkommen heißen dürfen“, sagt Mirjam Fuhrmann von der Landesmusikakademie Schlitz, „die Stille im Haus in den vergangenen Wochen war doch sehr ungewohnt.“ Unter den strengen Abstands- und Hygieneregeln sei nun maximal 40 Gästen der Besuch im Konzertsaal erlaubt. Mundschutz für die Zuschauer*innen ist Pflicht. Die Akademie ist außerdem verpflichtet, Name, Anschrift und Telefonnummern aller anwesenden Personen aufzunehmen, was im Zuge des Kartenverkaufes im Vorfeld geschehen wird.

„Wir waren positiv überrascht, dass es jetzt schon klappt, wieder mit anwesendem Publikum zu spielen“, sagt Stefanie Pfaffenzeller, Geigerin des Atlantic String Duos, „wir freuen uns sehr, den Menschen eine Freude zu machen und wieder live zu spielen.“ Die Interaktion mit dem Publikum fehle dann doch etwas bei den gestreamten Konzerten. Dass das Publikum Masken tragen wird, sieht sie nicht als Problem an: „Das sind wir von unseren Tourneen vor allem in Asien sowieso gewohnt.“ Zusammen mit Rachelle Hunt und Nami Ejiri präsentiert sie Werke von Joseph Haydn, Jenő Takács und Wolfgang Amadeus Mozart. Zudem stehen eine Triosonate von Georg Friedrich Händel, ein Werk der spätimpressionistisch beeinflussten Britin Rebecca Clarke sowie ein Klaviertrio von Max Reger auf dem Programm.

Disput & Dumka

Datum: Samstag, 23. Mai, 19 Uhr

Ort: Landesmusikakademie, 36110 Schlitz

Atlantic String Duo:

Stefanie Pfaffenzeller, Violine

Rachelle Hunt, Violine

Nami Ejiri, Klavier

Programm

Georg Friedrich Händel | Triosonate g-Moll op. 2 Nr. 6

Joseph Haydn | Sonate B-Dur Hob. VI:3 für Violine und Viola

Rebecca Clarke | Dumka für Violine, Viola und Klavier

Jenő Takács | Disput (Sie und Er) – für zwei Violinen aus: Tiberika Duos op. 103

Wolfgang Amadeus Mozart | Duo für Violine und Viola B-Dur KV 424

Max Reger | Klaviertrio h-Moll op. 2 Nr. 1

Tickets

Der Verkauf der 40 Eintrittskarten erfolgt von Montag, 18., bis Mittwoch, 20. Mai, sowie am Freitag, 22. Mai, jeweils von 10 bis 12 Uhr direkt an der Landesmusikakademie Schlitz

Weitere Informationen Weitere Informationen: www.hr-sinfonieorchester.de

www.facebook.com/hrsinfonieorchester

www.youtube.com/hrsinfonieorchester Ende der weiteren Informationen

