Im Dezember angekündigt, kommt der designierte Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters, Alain Altinoglu, nun Anfang Februar für seine ersten hr-Sinfoniekonzerte nach Frankfurt.

Zusammen mit dem Weltklasse-Cellisten Gautier Capuçon präsentiert er am Donnerstag, 13., und Freitag, 14. Februar, im Großen Saal der Alten Oper Frankfurt ein französisches Programm. Am Mittwoch, 12. Februar, gibt es das zentrale Werk „Daphnis et Chloé“ von Maurice Ravel als Junges Konzert inklusive einer Tanz-Videoprojektion.

Die Oper „Der goldene Hahn“, so wie sie 1914 in Paris von Sergej Djagilews „Ballets Russes“-Truppe aufgeführt wurde, war: Experiment, Provokation, Meilenstein – und ein enormer Erfolg zudem. Gesungen wurde vom Seitenrand, auf der Bühne agierten Schauspieler und Tänzer, um Identifikation mit den Helden konnte es nicht mehr gehen. Auch wenn der Komponist Nikolaj Rimskij-Korsakow von dieser radikalen Umsetzung noch nichts wissen konnte: Seine virtuose und exotisch-farbige Partitur lässt alle Fantasien zu. Für Rimskij-Korsakow waren Opern ja bewusst „bezaubernde und berauschende Lügen“.



Um Zauber und Rausch abseits aller Realität geht es auch in „Daphnis et Chloé“. Im Zentrum der Ballett-Suite von Maurice Ravel steht eine Pantomime: Daphnis schlüpft in die Rolle des Pan, Chloé in die der Nymphe Syrinx, die sich auf der Flucht vor ihm in ein Schilfrohr verwandelt. Pan schnitzt sich daraufhin aus einigen dieser Rohre eine Flöte und vermag mit deren Tönen die Nymphe wieder zu sich zu rufen. Im Rahmen einer Kooperation mit der Dresden Frankfurt Dance Company hat der Choreograf Joel Small eine Tanz-Videoprojektion mit Schülerinnen und Schülern der Philipp-Reis-Schule Friedrichsdorf entwickelt, die beim Jungen Konzert am 12. Februar zur Aufführung von „Daphnis et Chloé“ präsentiert wird. Die Jugendlichen werden zudem das Konzert selbst moderieren und dabei sowohl den Dirigenten, als auch den Choreographen interessante Fragen stellen.

Camille Saint-Saëns‘ 1. Cellokonzert strotzt nur so vor virtuosem Esprit, und sinnlich wird es auch mit Pascal Dusapin an diesem französischen Abend: Sein Orchester-Solo „Uncut“ war 2011 vom hr-Sinfonieorchester Frankfurt bereits zur Deutschen Erstaufführung gebracht worden.

Das Konzert am 14. Februar gibt es als Video-Livestream auf www.hr-sinfonieorchester.de sowie als Live-Übertragung in hr2-kultur. Eine Wiederholung sendet hr2-kultur am Dienstag, 25. Februar, um 20.04 Uhr.

Junges Konzert – Moderiertes Konzert mit Tanz-Videoprojektion

Gautier Capuçon, Violoncello; Alain Altinoglu, Dirigent

Datum: Mittwoch, 12. Februar, 19 Uhr

Ort: Alte Oper Frankfurt, Großer Saal

Karten: 17 Euro für Schüler/Studierende/Auszubildende (Erwachsene nur in Begleitung eines Kindes/Jugendlichen) unter Telefon 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.de

hr-Sinfoniekonzert

Datum: Donnerstag, 13., und Freitag, 14. Februar, jeweils 20 Uhr,

Konzerteinführung jeweils 19 Uhr

Ort: Alte Oper Frankfurt, Großer Saal

Karten: 54,50/44,50/35,50/26/17 Euro (Schüler/Studierende/Auszubildende bis zu 50 Prozent Ermäßigung) unter Telefon 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.de

