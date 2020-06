Bis einschließlich Freitag, 26. Juni, setzen das hr-Sinfonieorchester und die hr-Bigband ihre erfolgreiche Livestream-Reihe „Stage@Seven“ fort. In der kommenden Woche erklingen unter der Leitung von Ruth Reinhardt berühmte Werke wie die „Kleine Nachtmusik“ von Wolfgang Amadeus Mozart und die „Holberg-Suite“ von Edvard Grieg, aber auch das Cellokonzert von Robert Schumann und das Oboenkonzert vonBohuslav Martinů.

Die hr-Bigband hat sich den jungen Hammondorgel-Virtuosen Simon Oslender eingeladen und präsentiert groovige Stücke aus der Feder von Ray Charles und Co.

Soul-Jazz, Rhythm ’n’ Blues und Boogaloo verspricht der Dienstagabend mit der hr-Bigband, die einen der sogenannten „Rising Stars“ der deutschen Jazzszene trifft: Simon Oslender. Dank seines außergewöhnlichen Talents ist der 21-Jährige bereits festes Mitglied der Wolfgang Haffner Band und spielt in der neuen Formation von Saxofonist Bill Evans, den Spykillers. Schon mit zwölf Jahren hatte der aus Aachen stammende Musiker seine ersten professionellen Engagements. Seitdem tourt er weltweit und teilt sich die Bühne mit Größen wie Randy Brecker, Nils Landgren oder Max Mutzke. Auf der „Stage@Seven“ trifft er jetzt die hr-Bigband unter der Leitung von Jörg Achim Keller.Nur wirkliche Kenner von Mozarts Œuvre wissen, dass sich hinter dem etwas sperrigen Titel „Serenade Nr. 13 für Streicher G-Dur KV 525“ eines der berühmtesten Musikwerke überhaupt verbirgt: die „Kleine Nachtmusik“. Sie erklingt in diesem „Stage@Seven“-Konzert unter Leitung der jungen deutschen Dirigentin Ruth Reinhardt, die erst vor wenigen Monaten am Pult des hr-Sinfonieorchesters debütierte und in den USA inzwischen eine bemerkenswerte Karriere macht. Zuvor ist hr-Solo-Cellist Peter-Philipp Staemmler in Schumanns Cellokonzert zu erleben und am Freitag zudem Solo-Oboist José Luis García Vegara im selten gespielten Oboenkonzert von Bohuslav Martinů.

Schon seit dem 1. April spielen hr-Bigband und hr-Sinfonieorchester werktäglich abwechselnd Konzerte auf der „Stage@Seven“ im hr-Sendesaal. Die Livestreaming-Konzertreihe, die aufgrund der Corona-Auflagen entstand, erfreut sich großer Beliebtheit und erzielt regelmäßig Bestwerte bei den Abrufzahlen.

Konzerte im Video-Livestream und bei hr2-kultur

Jeweils montags bis freitags um 19 Uhr gibt es die Konzerte im Livestream auf den Websites und Social-Media-Kanälen des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband. Im Anschluss sind sie dort auch als Video-on-Demand abrufbar. Zusätzlich überträgt hr2-kultur die Konzerte mittwochs, donnerstags und freitags live.

Die nächsten Konzerte bei „Stage@Seven“:

Montag bis Freitag, jeweils 19 Uhr, ausgenommen Feiertage, online und jeweils mittwochs, donnerstags und freitags live in hr2-kultur

Montag, 8. Juni:

Rachelle Hunt, Violine; Daniela Shemer, Violoncello; Nami Ejiri, Klavier

Felix Mendelssohn Bartholdy: Trio Nr. 1 d-Moll für Violine, Violoncello und Klavier

Dienstag, 9. Juni:

„Hammond Groove“ – hr-Bigband meets Simon Oslender

hr-Bigband

Simon Oslender, Hammond B3

Jörg Achim Keller, Dirigent

Video-Livestream auch auf ARTE Concert!



Mittwoch, 10. Juni:

hr-Sinfonieorchester

Peter-Philipp Staemmler, Violoncello

Ruth Reinhardt, Dirigentin



Robert Schumann: Cellokonzert

Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik

Freitag, 12. Juni:

hr-Sinfonieorchester

José Luis Garcá Vegara, Oboe

Ruth Reinhardt, Dirigentin



Edvard Grieg: Aus Holbergs Zeit

Bohuslav Martinů: Oboenkonzert

Grażyna Bacewicz: Konzert für Streichorchester

