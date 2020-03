Als „Triple-B-Konzert“ bezeichnete Andrés Orozco-Estrada scherzhaft das hr-Sinfoniekonzert am Donnerstag, 12., und Freitag, 13. März, in der Alten Oper Frankfurt.

„Gleich werden die Zuschauer ein Wunder erleben“ – so beschrieb die Offenbach Post den Auftritt des amerikanischen Stargeigers beim hr-Sinfonieorchester Frankfurt im Jahr 2017. Nun kehrt Joshua Bell zurück und präsentiert Johannes Brahms‘ Violinkonzert zusammen mit dem hr-Sinfonieorchester.

Die Aufführung des Violinkonzertes D-Dur op. 77 von Brahms wird durch den stets jungenhaft wirkenden Bell mit 30-jähriger Karriere als Solist, Kammermusiker und Dirigent zum Highlight der aktuellen Konzertsaison des hr-Sinfonieorchesters. Nun bringt der Mann mit dem so geradlinigen und intensiven Stradivari-Ton ein Werk mit, das Klassiker und Prüfstein zugleich ist.

Der ungarische Komponist Béla Bartók gilt als einer der bemerkenswertesten Vertreter der Moderne, und so besitzt auch seine herausragende „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“ die Lebendigkeit, die diese Aufführung ausmacht. Seine anspruchsvolle Komposition ist ein Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts, eigensinnig und gegen alle Konvention.

Vorab können Besucher*innen dieses Konzerts bereits um 19 Uhr im Rahmen des neuen Kurzkonzerts „Spotlight-Mini“ Joseph Haydns Sinfonie Nr. 87 erleben, erklärt und moderiert von Andrés Orozco-Estrada. Das kurze Konzert vorab ist auch einzeln buchbar.

Das Konzert am 13. März gibt es außerdem als Video-Livestream auf www.hr-sinfonieorchester.de . Am Freitag, 13. März, sendet hr2-Kultur um 20.04 Uhr live, sowie am Dienstag, 24. März, um 20.04 Uhr eine Wiederholung.

Spotlight-Mini

Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 87 (Pariser Sinfonien)

Andrés Orozco-Estrada, Dirigent und Moderation

Datum: Donnerstag, 12. März, und Freitag, 13. März, jeweils 19 Uhr, Dauer: ca. 35 Minuten

Ort: Alte Oper Frankfurt, Großer Saal

Karten: 10 Euro unter Telefon 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.de

Kartenkäufer des „Spotlight-Mini“ können sich ihren Kartenpreis beim spontanen Besuch des anschließenden hr-Sinfoniekonzerts anrechnen lassen, freie Plätze vorausgesetzt.

hr-Sinfoniekonzert

Joshua Bell, Violine; Andrés Orozco-Estrada, Dirigent

Datum: Donnerstag, 12. März, und Freitag, 13. März, jeweils 20 Uhr

Ort: Alte Oper Frankfurt, Großer Saal

Karten: 54,50/44,50/ 35,50/26/17 Euro (bis zu 50 Prozent Ermäßigung für Schüler/Studierende/Auszubildende bis 27 Jahre) unter Telefon 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.de

Für Konzertbesucher des hr-Sinfoniekonzerts ist der Besuch des „Spotlight-Mini“ bereits im Ticketpreis eingeschlossen.

Weitere Informationen Weitere Informationen: www.hr-sinfonieorchester.de

www.youtube.com/hrsinfonieorchester

www.facebook.com/hrsinfonieorchester Ende der weiteren Informationen

Pressereferentin hr-Sinfonieorchester

Isabel Schad

Telefon: +49 (0)69 155-6823

E-Mail: isabel.schad@hr.de