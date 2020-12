Erst vor einigen Tagen spielte er im Dannenröder Forst, im Januar dann ist der derzeit wohl umtriebigste deutsche Pianist, Igor Levit, zu Gast beim hr-Sinfonieorchester. Die hr-Bigband geht mit dem persönlichen Blick auf die lokale Musikszene ins neue Jahr und führt ihre erfolgreiche Konzertreihe „Act Local – Fokus Rhein-Main“ fort. Zu erleben gibt es alle Januar-Konzerte der beiden hr-Orchester ausschließlich per Video-Livestream und anschließend als Video-on-Demand.

Download Download zum Download hr-Bigband und hr-Sinfonieorchester [Download ] Ende des Downloads

Die Streaming-Konzerte 2021 starten am Donnerstag, 14. Januar, um 20 Uhr, unter anderem mit dem Klavierkonzert B-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart mit Igor Levit unter der Leitung von Constantinos Carydis. Am Donnerstag, 21. Januar, kann das Publikum den designierten Chefdirigenten des hr-Sinfonieorchesters, Alain Altinoglu, erleben. Zusätzlich präsentiert das Orchester am Donnerstag, 28. Januar, ein Barock-Konzert mit dem Geiger Sergey Malov unter der Leitung von Andrea Marcon. Die hr-Bigband hat sich für den vierten Teil ihrer Konzertreihe „Act Local“ die junge Frankfurter Künstlerin Fee eingeladen. Die Sängerin und Songschreiberin hat gerade ihr neuestes Album „Nachtluft“ veröffentlicht, das komplett bei ihr im Wohnzimmer entstanden ist. Wie sich das zusammen mit einer Bigband anhört, kann das Publikum am Freitag, 22. Januar, miterleben. In Part 5 der Reihe am Freitag, 29. Januar, feiert die hr-Bigband mit Musik von „Weather Report“ und Herbie Hancocks „Headhunters“ zwei Ikonen des Jazzrock und Funk.

hr-Musikchef und Orchestermanager Michael Traub: „Wir sind sehr froh, dass wir mit unseren gut abgerufenen Livestreamings unsere Musik zu den Menschen nach Hause bringen können.“ Die Musikerinnen und Musiker beider Klangkörper werden mit den Streams weiterhin auf die prekäre Situation von freischaffenden Kolleginnen und Kollegen aufmerksam machen und rufen zu Spenden an den Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung auf. Verfolgen kann man die Streams live und auch im Nachhinein auf den Websites und Social-Media-Kanälen von hr-Sinfonieorchester und hr-Bigband. Einzelne Konzerte werden auch in hr2-kultur zu hören sein.

Video-Livestreams im Januar

Donnerstag, 14. Januar, 20 Uhr: Ein Sommernachtstraum

hr-Sinfonieorchester; Igor Levit, Klavier; Constantinos Carydis, Dirigent

In hr2-kultur am Freitag, 15. Januar, 20.04 Uhr

Freitag, 22. Januar, 20 Uhr: Act Local – Fokus Rhein-Main, Part IV

hr-Bigband; Fee, Singer/Songwriter; Rainer Tempel, Leitung

Donnerstag, 21. Januar, 20 Uhr:

Programm aktuell unter www.hr-sinfonieorchester.de

hr-Sinfonieorchester; Alain Altinoglu, Dirigent

In hr2-kultur am Freitag, 22. Januar, 20.04 Uhr

Donnerstag, 28. Januar, 20 Uhr: Violoncello da spalla

hr-Sinfonieorchester; Sergey Malov, Violine/Violoncello da spalla; Andrea Marcon, Dirigent

In hr2-kultur am Freitag, 29. Januar, 20.04 Uhr

Freitag, 29. Januar, 20 Uhr: Act Local – Fokus Rhein-Main, Part V

hr-Bigband; Ulf Kleiner, Keyboards; Franzi Aller, Bass; Angela Frontera, Percussion; Lars Seniuk, Leitung

Isabel Schad Bild © hr/Ben Knabe



Pressereferentin hr-Sinfonieorchester und hr-Bigband

Isabel Schad

Themen: hr-Sinfonieorchester und hr-Bigband, Jazz, Klassische Musik

Telefon: +49 (0)69 155 6823

E-Mail: isabel.schad@hr.de