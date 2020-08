Mit einem mitreißenden Programm gestaltet ein Kammerensemble des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt in diesem Jahr das Abschlusskonzert des Kultursommers Nordhessen in Kassel. Am Sonntag, 16. August, spielen die Musiker*innen um 17 und um 19 Uhr im Konzertgarten des Kongress Palais.

Die große Kammermusikformation präsentiert unter freiem Himmel zwei Meisterwerke der klassisch-romantischen Musik: Ludwig van Beethovens „Parthia“ Bläseroktett Es-Dur und Antonín Dvořáks Bläserserenade d-Moll. Die Zuschauer*innen können im Hof und im Amphitheater auf ihren selbst mitgebrachten Sitzkissen oder Klappstühlen in ausreichendem Abstand Platz nehmen.

Programm

Ludwig van Beethoven: „Parthia“ – Oktett Es-Dur op. 103 für zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte und zwei Hörner

Antonín Dvořák: Serenade d-Moll op. 44 für zehn Bläser, Violoncello und Kontrabass

Abschlusskonzert des Kultursommers Nordhessen 2020

Datum: Sonntag, 16. August, 17 Uhr (Achtung, Restkarten!) und 19 Uhr

Ort: Kongress Palais, Konzertgarten, Heinemannstraße, 34119 Kassel

Karten: 30 Euro/26 Euro (ermäßigt) unter www.kultursommer-nordhessen.de

Bitte eigene Sitzgelegenheiten mitbringen (Klappstuhl oder Sitzkissen).

