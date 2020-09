Mit Schostakowitschs „Siebter“ hat der Ausnahmedirigent Klaus Mäkelä bereits in der vergangenen Saison gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt Begeisterungsstürme beim Publikum entfacht.

Nun kommt der 24-jährige Finne am Mittwoch, 30. September, und Donnerstag, 1. Oktober, mit der selten zu hörenden 14. Sinfonie in den hr-Sendesaal.

Es ist ein zutiefst eindrucksvolles wie düsteres Werk, das der große russische Sinfoniker während eines Krankenhausaufenthaltes 1969 in Moskau komponierte. Unmittelbar beeinflusst von Modest Mussorgskijs „Liedern und Tänze des Todes“ und Benjamin Brittens „War Requiem“ umfasst es elf Lieder für Sopran, Bass und Kammerorchester, die sich thematisch nahezu alle direkt mit dem Tod auseinandersetzen. Schostakowitsch schuf diese Lieder jenseits von Glaubensvorstellungen, schonungslos, hart und nüchtern, als eine fatalistische Bilanz, aber auch als einen leidenschaftlichen Protest. „Der Tod“, sagte Schostakowitsch, „erwartet jeden von uns. Ich kann nichts Gutes darin sehen, dass unser Leben so endet, und das ist es, was ich in diesem Werk vermitteln will.“

Klaus Mäkelä ist jüngst zum Chefdirigenten der Oslo Philharmonic berufen worden und wird demnächst auch das Orchestre de Paris leiten.

Video-Livestream und Radio-Übertragung:

Das Konzert gibt es am Donnerstag, 1. Oktober, als Video-Livestream um 20.30 Uhr auf www.hr-sinfonieorchester.de sowie als Aufzeichnung am Freitag, 2. Oktober, und Dienstag, 13. Oktober, jeweils um 20.04 Uhr in hr2-kultur.



Die rund einstündigen Konzerte werden unter Einhaltung eines umfangreichen Abstands- und Hygienekonzepts durchgeführt, das unter anderem geänderte Saalpläne, neue Abläufe beim Ein- und Auslass sowie den Verzicht auf Garderoben, Pausen und Catering umfasst.



hr-Sinfoniekonzert-NEU: Schostakowitsch 14

Miina-Liisa Värelä, Sopran; Mika Kares, Bass; Klaus Mäkelä, Dirigent

Datum: Mittwoch, 30. September, und Donnerstag, 1. Oktober, jeweils 18.30 und 20.30 Uhr

Ort: hr-Sendesaal, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt

Karten: 24 Euro auf www.hr-ticketcenter.de oder unter Telefon: 069/155-2000, -4111, -6655