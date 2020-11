Nach der neuerlichen Absage aller Eigenveranstaltungen mit Publikum für den Dezember werden beide Orchester des Hessischen Rundfunk auch ihre sechs Dezember-Konzerte live streamen. Die hr-Bigband legt dabei wieder den Fokus auf die hessische Jazzszene und stimmt mit „Swinging Christmas“ auf die Festtage ein.

Die Streams starten am Donnerstag, 3. Dezember, um 20 Uhr, mit dem Konzert des hr-Sinfonieorchesters unter der Leitung von Bejun Mehta. Außerdem realisiert das Orchester ein Kammerkonzert zum Abschluss des Beethoven-Jahres in Zusammenarbeit mit ARTE Concert am Nikolaustag in drei Sets um 16, 18 und 20 Uhr. „Die vielen positiven Rückmeldungen des Publikums auf unsere Livestreams zeigen, dass wir in dieser Zeit, in der leider keine Live-Konzerte stattfinden können, unseren Kulturauftrag erfolgreich erfüllen“, sagt hr-Musikchef und Orchestermanager Michael Traub.

Die Musikerinnen und Musiker beider Klangkörper werden weiterhin mit den Streams auf die prekäre Situation von freischaffenden Kolleginnen und Kollegen aufmerksam machen und rufen zu Spenden an den Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung auf. Verfolgen kann man die Streams auf den Websites und Social-Media-Kanälen von hr-Sinfonieorchester und hr-Bigband. Einzelne Konzerte werden auch in hr2-kultur zu hören sein.

Video-Livestreams im Dezember

Donnerstag, 3. Dezember, 20 Uhr: Jauchzet Gott

hr-Sinfonieorchester; Lucy Crowe, Sopran; Bejun Mehta, Dirigent

In hr2-kultur am 4. Freitag, 20.04 Uhr, und am Dienstag, 15. Dezember, 20.04 Uhr

Freitag, 4. Dezember, 20 Uhr: Act Local – Fokus Rhein-Main, Part III

hr-Bigband; Kira Linn, Saxofon; Fabian Dudek, Saxofon; Victor Fox, Saxofon; Lars Seniuk, Leitung

Sonntag, 6. Dezember, 16, 18 und 20 Uhr: Final Call Beethoven

hr-Sinfonieorchester in Kooperation mit ARTE Concert

Mittwoch, 9. Dezember, 20 Uhr: Schottische Sinfonie

hr-Sinfonieorchester; Alice Sara Ott, Klavier; Andrés Orozco-Estrada, Dirigent

In hr2-kultur am Freitag, 11. Dezember, 20.04 Uhr, und am Dienstag, 22. Dezember, 20.04 Uhr

Donnerstag, 10. Dezember, 20 Uhr: Programm aktuell auf hr-sinfonieorchester.de

hr-Sinfonieorchester; Andrés Orozco-Estrada, Dirigent

Freitag, 18. Dezember, 20 Uhr: Swinging Christmas

hr-Bigband; Jeff Cascaro, Gesang; Andrea Wolf, Sprecherin; Jörg Achim Keller, Leitung

In hr2-kultur am Freitag, 25. Dezember, 19.04 Uhr

