Mit den letzten drei Mozart-Sinfonien eröffnet das hr-Sinfonieorchester Frankfurt die neue Saison und kehrt nach der coronabedingten Konzertpause zu seinem Publikum zurück. Zusammen mit seinem Chefdirigenten Andrés Orozco-Estrada und dem Bariton Matthias Goerne präsentiert das Orchester am Donnerstag, 10., und Freitag, 11. September außerdem die „Ernsten Gesänge“ von Hanns Eisler und zwei Uraufführungen in der Alten Oper Frankfurt.

Download Download zum Download Foto: Andrés Orozco-Estrada [Download ] Ende des Downloads

Die großen Sinfonien Nr. 39, 40 und 41 „Jupiter“ entstanden innerhalb nur weniger Wochen und bilden den Höhepunkt in Mozarts Sinfonieschaffen. Bis heute faszinieren sie in ihrer musikalischen Meisterschaft und ihrem Ausdrucksgehalt. Mit dem international gefeierten Bariton und früheren „Artist in Residence“ des hr-Sinfonierochesters Matthias Goerne stehen ihnen dabei die „Ernsten Gesänge“ von Hanns Eisler gegenüber – das musikalische Vermächtnis von einer der bekanntesten und auch umstrittensten deutschen Komponistenpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Eröffnet werden die Konzertabende mit Uraufführungen zweier Auftragswerke des jungen Kolumbianers Ian A. Frederick und des deutschen Komponisten Michael Langemann.

Die rund einstündigen Konzerte werden unter Einhaltung eines umfangreichen Abstands- und Hygienekonzepts durchgeführt, das unter anderem geänderte Saalpläne, neue Einlass- und Auslass-Situationen sowie den Verzicht auf Pausen und Catering umfasst.



Die Konzerte am 10. und 11. September um 20.30 Uhr gibt es als Video-Livestream auf hr-sinfonieorchester.de, bei Facebook und YouTube. Das Konzertprogramm vom 11. September sendet hr2-kultur in einer Aufzeichnung am Sonntag, 13. September, und am Dienstag, 22. September, jeweils um 20.04 Uhr.

Saisoneröffnung

hr-Sinfonieorchester; Matthias Goerne, Bariton; Andrés Orozco-Estrada, Dirigent



Datum: Donnerstag, 10. September, 18 Uhr

Michael Langemann: Zug der Schatten (Scherzo Oscuro) - Auftragswerk des hr – Uraufführung

Hanns Eisler: Ernste Gesänge

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Nr. 39 Es-Moll KV 543

Datum: Donnerstag, 10. September, 20.30 Uhr

Michael Langemann: Zug der Schatten (Scherzo Oscuro) (Auftragswerk des hr – Uraufführung)

Hanns Eisler: Ernste Gesänge

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550

Datum: Freitag, 11. September, 18 und 20.30 Uhr

Ian A. Frederick: Reverie - Auftragswerk des hr – Uraufführung

Hanns Eisler: Ernste Gesänge

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551 („Jupiter“)

Ort: Alte Oper Frankfurt, Großer Saal

Karten: 39/29/19 Euro auf www.hr-ticketcenter.de oder unter Telefon: 069/155-2000, -4111, -6655

Pressereferentin hr-Sinfonieorchester und hr-Bigband

Isabel Schad

Telefon: +49 (0)69 155-6823

E-Mail: isabel.schad@hr.de