Dresden Frankfurt Dance Company - When the dust settles

Dresden Frankfurt Dance Company - When the dust settles Bild © HR/Dresden Frankfurt Dance Company/Dominik Mentzos

Die schon lang geplante erstmalige Zusammenarbeit zwischen der Dresden Frankfurt Dance Company und dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt, die coronabedingt verschoben werden musste, wird nun endlich auf die Bühne gebracht. Bei der Produktion "When The Dust Settles" schaffen beide Ensembles mit Musik und Tanz einen außergewöhnlichen künstlerischen Raum. Die Premiere ist am Donnerstag, 11. November, um 20 Uhr im Bockenheimer Depot in Frankfurt. Es folgen sieben weitere Aufführungen.

Download Download zum Download Foto: Dresden Frankfurt Dance Company [Download ] Ende des Downloads

Die Intention des Künstlerischen Leiters der Dresden Frankfurt Dance Company, Jacopo Godani, ist es bei diesem Projekt nicht, die Musik mit Bewegung zu visualisieren, sondern Musik und Tanz als gleichberechtigte und zugleich voneinander abhängige Einheiten zu betrachten und das gesamte Spektrum dieser Beziehung mit ihren unendlichen Verbindungen choreografisch darzustellen.

Musikalische Bezugsgrößen liefern dabei Kompositionen von Giacinto Scelsi, Ferruccio Busoni, Arvo Pärt, John Tavener, Steve Reich, Johannes S. Sistermanns und Wolfgang Liebhart, die das hr-Sinfonieorchester unter Leitung von Lucas Vis im anregenden Rahmen des Bockenheimer Depots realisiert.

When The Dust Settles

Dresden Frankfurt Dance Company; hr-Sinfonieorchester; Lucas Vis, Dirigent; Jacopo Godani, Choreografie/Bühne/Licht/Kostüm

Datum: Donnerstag, 11., bis Samstag, 13. November, sowie Dienstag, 23., bis Samstag, 27. November, jeweils 20 Uhr

Ort: Bockenheimer Depot, Frankfurt

Karten: 36 Euro/18 Euro ermäßigt auf www.hr-ticketcenter.de oder unter Telefon: 069/155-2000

Die Konzerte werden unter Einhaltung eines Hygienekonzepts durchgeführt.

Weitere Informationen:

www.hr-sinfonieorchester.de

www.youtube.com/hrsinfonieorchester

www.facebook.com/hrsinfonieorchester

www.dresdenfrankfurtdancecompany.com

Isabel Schad Bild © hr/Ben Knabe

Pressereferentin hr-Sinfonieorchester und hr-Bigband

Isabel Schad

Themen: hr-Sinfonieorchester und hr-Bigband, Jazz, Klassische Musik

Telefon: +49 (0)69 155 6823

E-Mail: isabel.schad@hr.de