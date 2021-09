Endlich beginnt die neue Saison! Nach entbehrungsreichen Monaten für Konzertfans ohne Liveauftritte gab das hr-Sinfonieorchester Frankfurt vergangene Woche einen kleinen Vorgeschmack und spielte kurze Pop-Up-Konzerte mit seinem neuen Chefdirigenten Alain Altinoglu in der Frankfurter Innenstadt. Nun eröffnet das Orchester die Spielzeit mit der "Symphonie fantastique" von Hector Berlioz am 9. und 10. September. Gastsolist der beiden Konzertabende in der Alten Oper Frankfurt ist Frank Peter Zimmermann mit dem Violinkonzert von Alban Berg.

"Kommunikation" – das ist Alain Altinoglus Antwort auf die Frage nach der wichtigsten Tugend eines Dirigenten. Genauso wichtig ist es ihm, dass das Orchester "Teil der Stadt" wird, in dem es sich befindet. Mit der bedeutendsten Sinfonie des französischen Repertoires stellt sich der charismatische und auf intensiven Austausch bedachte Franzose nun als neuer Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters dem Frankfurter Publikum vor. Bei seinen beiden Antrittskonzerten wird neben der so wirkungsmächtigen "Symphonie fantastique", die das Leben und Sterben einer fiktiven Künstlerpersönlichkeit in plastischen Farben und Effekten schildert, noch das wichtigste Violinkonzert des 20. Jahrhunderts zu erleben sein – komponiert von Alban Berg, gewidmet der jung verstorbenen Manon Gropius, unter dem Titel "Dem Andenken eines Engels". Ein Werk der Zwölftonmusik, das aber so nahe geht und tief berührt wie kaum eine andere Musik dieser Gattung. Es ist, sagt auch der Geiger Frank Peter Zimmermann, "ein Stück, das unter die Haut geht".

Die Konzerte werden unter Einhaltung eines Hygienekonzepts durchgeführt. Bitte informieren Sie sich jeweils aktuell vorab auf www.alteoper.de.

Das Konzert am 9. September sendet hr2-kultur als Live-Übertragung im Rahmen des ARD-Radiofestivals sowie als Wiederholung am Dienstag, 21. September, jeweils um 20.04 Uhr. Das Konzert am 10. September gibt es als Video-Livestream auf hr-sinfonieorchester.de, bei Facebook und YouTube.

Antrittskonzert des Chefdirigenten Alain Altinoglu: "Symphonie fantastique"

Frank Peter Zimmermann, Violine; Alain Altinoglu, Dirigent

Alban Berg: Violinkonzert "Dem Andenken eines Engels"

Hector Berlioz: "Symphonie fantastique"



Datum: Donnerstag, 9., und Freitag, 10. September, jeweils 20 Uhr

Ort: Alte Oper Frankfurt, Großer Saal

Karten: 57 / 47 / 38 / 29 / 19 Euro auf www.hr-ticketcenter.de oder unter Telefon: 069/155-2000.

