hr-Sinfonieorchester und Europäische Zentralbank sagen Konzert am Frankfurter Mainufer ab.

Auch in diesem Sommer wird es kein Europa Open Air des hr-Sinfonieorchesters und der Europäischen Zentralbank geben. „Die Entscheidung, die wir gemeinsam mit der EZB getroffen haben, ist uns nicht leichtgefallen“, sagt hr-Intendant Manfred Krupp, „doch angesichts der immer noch unsicheren Pandemiesituation können wir ein Konzert in dieser Größenordnung mit mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern nicht guten Gewissens veranstalten. Gerade das Europa Open Air lebt von der tollen, lockeren Atmosphäre mit Picknickdecken und Gastroangeboten. Doch genau dieses besondere Erlebnis am Mainufer könnten wir derzeit unserem Publikum nicht bieten. Wir hoffen jedoch sehr, dass wir uns alle 2022 wieder an der Weseler Werft treffen werden.“

„Voller Vorfreude sehen wir der Fortsetzung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk im kommenden Jahr entgegen. Dann kann das Frankfurter Publikum diese wundervolle Veranstaltung hoffentlich wieder in vollen Zügen genießen“, so EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Die Europäische Zentralbank hat ihre geplanten Europa-Kulturtage mit dem Gastland Polen ebenfalls auf 2022 verschoben. Den Auftakt bildet jeweils das Europa Open Air.



