Pressemitteilung

Zum Artikel "Dieses Orchester ist einzigartig!"

Standing Ovations: Am gestrigen Abend verabschiedete sich Andrés Orozco-Estrada als Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters in der Alten Oper Frankfurt bei seinem Publikum und sagte: "Auch weil ich in verschiedenen Teilen der Welt zu tun habe, kann ich Ihnen versichern: Dieses Orchester ist einzigartig! Vergessen Sie das nicht!" Zu den zwei ausverkauften Konzerten, die erstmals seit dem zweiten Lockdown wieder vor Publikum stattfinden konnten, hatte er sich die Star-Geigerin Hilary Hahn eingeladen und präsentierte Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms, Alberto Ginastera und Pablo de Sarasate. [mehr]