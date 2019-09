Live bei Reinke am Samstag: Peter Maffay in hr1

Werner Reinke holt die Stars ins Studio: Am kommenden Samstag wird Peter Maffay die Sendung zusammen mit ihm moderieren und Hörerfragen beantworten.

Erst kürzlich war Peter Maffay zu Gast bei „Koschwitz am Morgen“. Dabei traf der Musiker auch seinen alten Bekannten Werner Reinke. Und Reinke wäre nicht Reinke, wenn er keine besonderen Ideen hätte. Sein neuester Coup: drei Stunden lang zusammen eine Sendung machen – Reinke trifft Maffay bei hr1.

Schon länger sind der erfolgreiche Musiker, Reinke und hr1 in einer ganz besonderen Art und Weise miteinander verbunden. Unvergessen ist die legendäre „hr1-Live Lounge“ im Wiesbadener Schloss Biebrich, wo Maffay und Band sich und die begeisterten Zuschauer über zwei Stunden lang in einen wahren Rausch spielten. Diesen Abend konnte natürlich nur Werner Reinke moderieren.

Nun ist es also wieder soweit mit einer besonderen Radio-Aktion der beiden. Neben ganz viel Musik wird es auch persönliche Geschichten des gerade 70 Jahre alt gewordenen Musikers geben. Und hier kommen die Hörer ins Spiel. Über www.hr1.de können sie vorab ihre Fragen an den Star richten. Kurzum: Das wird wieder eine ganz besondere Sendung mit „Reinke am Samstag“ – und Peter Maffay.

Weitere Informationen Sendung hr1-Reinke am Samstag, 28. September, 9 bis 12 Uhr. Mehr dazu: www.hr1.de . Ende der weiteren Informationen

