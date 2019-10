„hr1 – wir reden drüber“: Wohnungsnot in Frankfurt und Hessen

Pressemeldung: Live-Diskussion aus Frankfurt-Bockenheim in hr1

Wohnen wird in Frankfurt und Hessen immer teurer und für viele Menschen unbezahlbar. Die Wohnungsnot nimmt immer weiter zu. hr1-Moderatorin Marion Kuchenny diskutiert am Montag, 7. Oktober, von 11 bis 12.30 Uhr live auf dem Campus der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt-Bockenheim über das Thema. Im Rahmen der Sendereihe „hr1 – wir reden drüber“ spricht sie mit Betroffenen und Experten.

1.000 Euro Miete für 50 Quadratmeter, kalt selbstverständlich, das ist in Frankfurt keine Seltenheit – und nicht nur für Studierende schlicht unerschwinglich. Jetzt machen diese auf die Wohnungsnot aufmerksam, indem sie auf dem Uni-Campus zelten. Was kann man gegen den Wohnungsmangel tun? Wie die Mieten begrenzen? Welche Konzepte gibt es?



Marion Kuchenny kommt mit dem Übertragungswagen nach Frankfurt-Bockenheim, Mertonstrae 26, und diskutiert mit

Kyra Beninga, ASTA Frankfurt

Prof. Dr. Susanne Heeg, Institut für Humangeographie, Goethe-Universität Frankfurt am Main

Kolja Müller, Stadtplanungsamt, Frankfurt am Main

Jan Schalauske, wohnungspolitischer Sprecher „Die Linke“ im Hessischen Landtag

„hr1 - wir reden drüber“, Wohnungsnot in Frankfurt und Hessen, am 7. Oktober ab 5 Uhr mit Beiträgen und Interviews in hr1. Gäste sind herzlich willkommen, um mitzudiskutieren und eine Radio live mitzuerleben.