„Bilder von dir", „Dein Lied" und „Keine wie du" sind nur einige Hits von Soul-Popstar Laith Al-Deen. Für ein exklusives Konzert kommt er nun in den hr-Sendesaal nach Frankfurt. Karten für die hr1-Live Lounge gibt es wie immer „nur“ zu gewinnen.

In diesem Jahr feiert Laith Al-Deen sein 30-jähriges Bühnenjubiläum und den zwanzigsten Geburtstag seines Hits "Bilder von dir". Jetzt kommt er für ein exklusives Konzert in den hr-Sendesaal nach Frankfurt. Mit dabei in der hr1-Live Lounge sind die langjährigen Wegbegleiter Ole Rausch an der Gitarre und Keyboarder Tobias Reiss, der auch bei Laiths Alben als Musical Director verantwortlich zeichnet.

Souliger Pop mit Anspruch und Abo für die Charts

Im Mai erschien sein jüngstes Album „Kein Tag umsonst". Die Themen seiner Lieder sind ihm wichtig: Werte, Liebe, der Glaube an das Gute – und an sich selbst. Laith Al-Deen ruft dazu auf, einen Schritt zurückzutreten und sich auf das zu besinnen, was im Leben wirklich zählt. Solche Texte passen gut in die weiterhin von Einschränkungen geprägte Corona-Zeit.

Auf die Top Ten scheint er ein Abo zu haben, und zweimal in seiner Karriere erreichte er sogar die Spitze der Deutschen Albumcharts. Dabei hat der 48-Jährige nie die Bodenhaftung verloren, im Gegenteil: „Eigentlich bin ich Volksmusiker im Bereich Pop." Damit meint er: Seine Musik will für alle da sein.

Karten gewinnen für ein besonderes Konzert

Aufgrund des coronabedingten Hygienekonzepts sind die Plätze im hr-Sendesaal stark limitiert.



Wie immer bei der hr1-Live Lounge sind die Tickets nicht im Vorverkauf erhältlich, sondern nur bei hr1 zu gewinnen.

Entweder anrufen, wenn im Tagesprogramm ein Song von Laith Al-Deen gespielt wird – oder bei www.hr1.de das Mailformular ausfüllen.

Weitere Informationen Die hr1-Live Lounge mit Laith Al-Deen im hr-Sendesaal Karten: Nur im Programm von hr1, auf www.hr1.de und bei der FNP zu gewinnen

Termin: Sonntag, 27. September

Konzertbeginn: 20.00 Uhr, Einlass: 19 Uhr

Ort: hr-Sendesaal, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt

Das Konzert im Radio: „hr1-Live Lounge in Concert“, Montag, 30.11.2020 ab 20:00 Uhr Ende der weiteren Informationen

