„Lebenslust!“ lautet das Motto der hr1 Sonntagsgedanken in diesem Sommer. Die Lust auf Leben, Sommer und Sonne ist trotz oder gerade wegen des Corona-Virus in diesem Jahr besonders groß. Für viele drückt sich Lebenslust auch und vor allem über Musik aus. Acht Songs verschiedener Künstler*innen haben sich die kirchlichen Autor*innen vorgenommen – von Gloria Gaynor bis Pharrell Williams. Erstmals können hr1-Hörer*innen direkt nach der Sendung mit den Autor*innen telefonisch in Kontakt treten.

Gloria Gaynors „I Will Survive“ bis „Happy“ von Pharrell Williams

Pastoralreferentin Stephanie Rieth

Am 28. Juni startet Pastoralreferentin Stephanie Rieth die Sommerreihe mit ihren „hr1 Sonntagsgedanken“ zum Song „I Will Survive“ von Gloria Gaynor. Der Hit durfte in ihrer Jugend auf keiner Fete fehlen und bringt sie so richtig zum Tanzen. Aber er erzählt auch eine ernste Geschichte über Gewalt gegen Frauen. Einen Song, der sie in der Corona-Pandemie neu in Bewegung gebracht hat, stellt Pfarrerin Ksenija Auksutat am 5. Juli vor: „It’s My Life“ von Bon-Jovi. Mit diesem Song im Ohr rannte sie schon vor vielen Jahren durch den Wald.

Außerdem sind in der Sommerreihe zu hören: Kaplan André Lemmer zu „On Top Of The World“ von Imagine Dragons (12. Juli), Pfarrer Stephan Krebs zu „Hell to Heaven“ von Midge Ure (19. Juli), Pastoralreferentin Anke Jarzina zu „Geplatzter Knoten“ von Pohlmann (26. Juli), Beate Hirt zu „Ich dreh mich um dich“ von Herbert Grönemeyer (2. August), Pfarrer Hermann Trusheim zu „Summer In The City“ von Joe Cocker“ (9. August) und zum Abschluss noch einmal Pfarrer Stephan Krebs, diesmal zu „Happy“ von Pharrell Williams (16. August).

10 Jahre „Mit Popsongs auf Sinnsuche“ – Erstmals mit Hörer*innen im Gespräch

Seit 2010 gehen die „hr1 Sonntagsgedanken“ jeden Sommer „mit Popsongs auf Sinnsuche“. Die Songinterpretationen aus christlicher Sicht trafen von Anfang an bei der hr1-Hörerschaft auf große Resonanz. Dieses Jahr findet die Sommerreihe an den acht Sonntagen vom 28. Juni bis 16. August statt. Erstmals stehen die Autorinnen und Autoren unter der Telefonnummer (069) 155 32 32 nach der Sendung (bis 09:30) für persönliche Gespräche über Musik- und Glaubensfragen zur Verfügung.

Weitere Informationen Termine, Autor*innen und Songs: Übersicht „Mit Popsongs auf Sinnsuche“ 2020 28.06.20: Pastoralreferentin Stephanie Rieth (Kath, MZ): Gloria Gaynor "I Will Survive"

05.07.20: Pfarrerin Ksenija Auksutat (Ev., EKHN), Bon Jovi "It's My Life"

12.07.20: Kaplan André Lemmer (Kath., FD), Imagine Dragons "On Top Of The World"

19.07.20: Pfarrer Stephan Krebs (Ev., EKHN), Midge Ure "Hell To Heaven"

26.07.20: Pastoralreferentin Anke Jarzina (Kath., LM), Pohlmann "Geplatzter Knoten"

02.08.20: Beate Hirt (Kath., MZ) Frankfurt Herbert Grönemeyer: Ich dreh mich um dich

09.08.20: Pfarrer Hermann Trusheim (Ev., EKKW) Joe Cocker "Summer In The City"

16.08.20: Pfarrer Stephan Krebs (Ev., EKHN) Pharrell Williams "Happy" Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Weitere Informationen und Podcast Die „hr1-Sonntagsgedanken“ werden immer sonntags um 7.45 Uhr in hr1 auf ausgestrahlt.

Alle Beiträge werden hier auch als Podcasts verfügbar sein.

Weitere Infos zu den Sendungen und ihren Autorinnen und Autoren gibt es auf der ökumenischen Homepage www.kirche-im-hr.de . Ende der weiteren Informationen

