Ab 5. April steht jeder Abend in hr1 von 19 Uhr bis Mitternacht unter einem jeweils eigenen musikalischen Motto. Neu ist der rockige Donnerstagabend und der hr1-Dancefloor am Freitag.

Download Download zum Download Rockt den Donnerstagabend: hr1-Moderatorin Sylvia Homann [Download ] Ende des Downloads

Mit „hr1-Rock“ gibt Sylvia Homann (44) ihr Debüt am hr1-Mikrofon. Ihre Qualifikation für den Job ergibt sich schon aus ihrer musikalischen Biografie: „Mein erstes Konzert war Marius Müller-Westernhagen, aber das zählt wohl nicht, denn da war ich erst elf“, lacht sie. Das erste selbstgewählte Rock-Highlight sei ein Guns'n'Roses-Konzert gewesen. „Das hat mich wirklich nachhaltig geprägt, und seitdem bin ich totaler Fan der Band.“



Von 19 Uhr bis Mitternacht erwartet hr1-Hörerinnen und Hörer also an jedem Donnerstagabend fünf Stunden Rock in allen Facetten – mit einer musikbegeisterten Moderatorin. Mit Klang-Kaskaden à la Deep Purple kann sie ebensoviel anfangen wie mit dem knorrigen Hard-Rock von AC/DC. Auch ein neues Foo Fighters-Album werde seinen Weg zu „hr1-Rock“ finden und natürlich kommen auch deutsche Bands wie Selig und Fury in the Slaughterhouse nicht zu kurz. Sobald die Corona-Lage es wieder zulässt, werden auch Studiogäste eingeladen. Ganz wichtig ist Sylvia aber, dass „die Musik im Vordergrund steht. Es wird keine 'Labershow' werden!“



Montags gibt es in der “Live Lounge“ Konzert-Highlights mit Daniella Baumeister, am Dienstag reist Jürgen Rasper musikalisch durch die die verschiedenen Pop-Dekaden von den sechziger bis zu den neunziger Jahren. Am Mittwoch präsentiert Tommy Stärker den ganzen Abend die wichtigsten Jahrestage der Stars, musikalische Neuheiten und die Tipps der hr1-Musikredaktion. Und auf dem Weg ins Wochenende lässt Marion Kuchenny auf dem „hr1-Dancefloor“ die Discokugel glitzern. Jeden Freitagabend spielt sie die besten Hits zum Tanzen und Feiern.

Bild © hr/Ben Knabe

Pressereferent Hörfunk & Orchester

Christian Arndt

Telefon: +49 (0)69 155-5864

E-Mail: christian.arndt@hr.de