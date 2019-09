Die Jury der hr2-Hörbuchbestenliste hat das Hörspiel „Die Jahre“ nach dem gleichnamigen Roman von Annie Ernaux zum „Hörbuch des Jahres 2019“ gekürt. „Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2019“ wurde „Die schreckliche Geschichte der abscheulichen Familie Willoughby“ von Lois Lowry.

Das Frauenleben nach 1945

In „Die Jahre“ thematisiert die bedeutende Schriftstellerin Annie Ernaux das französische Frauenleben nach 1945. Ernaux‘ Roman ist autobiografisch grundiert, und doch finden sich viele Frauen in den zahlreichen Szenen, Erinnerungen und Reflexionen wieder. Der Text ist nach Ansicht der Jury „ein eindrucksvolles Dokument weiblicher Erfahrung des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts. Bearbeiterin und Regisseurin Luise Voigt schuf daraus ein hochrhythmisches Geflecht von vier weiblichen Stimmen, die sich permanent überlagern“, so die Jury weiter. Die Sprecherinnen Nicole Heesters, Corinna Harfouch, Constanze Becker und Birte Schnöink finden hierbei jeweils ihren eigenen Textzugang. Zusätzlich besteche das Hörspiel durch die treibende Komposition von Björn SC Deigner, die sich der Sprache anschmiegt. Die minimalistische Komposition greife den Sprachrhythmus des Manuskripts auf und stütze ihn. Text und Musik entwickelten im Zusammenspiel einen Sog, der einen regelrecht in das Hörspiel hineinziehe. Es sei „die anspruchsvollste, stimmigste Hörproduktion des Jahres 2019“, erklärt die Jury.

Schwarzer Humor

Im Kinderhörbuch des Jahres 2019 – „Die schreckliche Geschichte der abscheulichen Familie Willoughby“ von Lois Lowry – ist nichts so, wie man es erwartet: Vater und Mutter Willoughby können ihre vier Kinder nicht besonders gut leiden, und auch ein Findelkind behandeln sie richtig mies. Schon beginnt die schwarze Pädagogik der Eltern auf die Sprösslinge abzufärben. Doch dann entscheiden sich die Eltern, zu zweit eine gefährliche Reise anzutreten. Ein Kindermädchen, rasch engagiert, übernimmt zu Hause das Regiment und entpuppt sich als Glücksfall. Was Eltern und Kinder jeweils erleben, wird nach Meinung der Jury „wunderbar charmant und mit viel Ironie“ erzählt. Und so viel sei verraten: Diese abenteuerliche Geschichte geht doch noch gut aus. Zumindest für die meisten …

Stefan Kurt zeige eine hohe Kunstfertigkeit bei der Ausarbeitung der einzelnen Charaktere. Sein hörbares Vergnügen am Text übertrage sich auf kleine und große Zuhörer. Das sei Schwarzer Humor vom Feinsten, perfekt umgesetzt – davon ist die Jury überzeugt.

Preisvergabe

Die Auszeichnung „Hörbuch des Jahres“ wird am Samstag, 19. Oktober 2019, im Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt im Rahmen der hr2-Hörbuchnacht verliehen. Das Preisgeld in Höhe von 3.333 Euro wird von der hr media Lizenz- und Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, ausgelobt und zur Verfügung gestellt. Das „Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres“ ist als „Hörbuch-Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden“ mit 10.000 Euro dotiert und wird am Sonntag, 26. Januar 2020, ab 15 Uhr im Kleinen Haus des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden im Rahmen einer Kinder-Hörgala verliehen. Das bunte Mitmachprogramm für Kinder ab sechs Jahren ist gleichzeitig auch krönender Abschluss des hr2-Hörfests Wiesbaden 2020.

Shortlist

Auf der Shortlist für das „Hörbuch des Jahres“ standen in diesem Jahr:

Ian Bostridge – „Schuberts Winterreise - Lieder von Liebe und Schmerz“, Sprecher: Matthias Neukirch u. a., Hörkultur

Gottfried Keller – „Der grüne Heinrich“, Sprecher: Frank Arnold u. a., Sinus Verlag

Klaus Mann – „Mephisto“, Sprecher: Jens Harzer, Roof Music / tacheles

Das „Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres“ setzte sich unter anderem gegen folgende Publikationen durch:

Salah Naoura – „Matti und Sami und die verflixte Ungerechtigkeit der Welt“, Autorenlesung, Hörcompany

Jakob Martin Strid – „Die unglaubliche Geschichte der Riesenbirne“, Sprecher: Peter Kaempfe, Igel Records

Jennifer Mathieu – „MOXIE - Zeit, zurückzuschlagen“, Sprecherin: Lisa Hagmeister, Hörcompany

Die hr2-Hörbuchbestenliste

Die hr2-Hörbuchbestenliste wird seit 1997 von hr2-kultur und dem Börsenblatt herausgegeben. Kooperationspartner ist das Literaturhaus Frankfurt. Die Liste wird monatlich von einer unabhängigen Jury publiziert. Zu den 20 Jurorinnen und Juroren gehören Kritikerinnen und Kritiker der großen deutschsprachigen Zeitungen und Zeitschriften sowie andere Persönlichkeiten des kulturellen Lebens. Die aktuellen Listen sind im Internet unter hr2.de und unter boersenblatt.net abrufbar; sie werden außerdem in Buchhandlungen präsentiert. Die hr2-Hörbuchbestenliste für den Monat Oktober, die auch die Hörbücher des Jahres nennt, wird im Börsenblatt Nummer 39 (Erscheinungstermin ist der 26. September) und mit Hörproben auch auf boersenblatt.net veröffentlicht. Im Radio gibt es die Hörbuch-Tipps unter anderem in der Sendung „Hörbuchzeit“, samstags von 12:04 bis 13 Uhr in hr2-kultur.

