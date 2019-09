hr2-kultur nimmt seine Hörer*innen mit auf eine Zeitreise in das Berlin der 1920er und 1930er Jahre. Zwischen Donnerstag, 3., und Sonntag, 6. Oktober, läuft die Hörspiel-Adaption von Christopher Isherwoods Roman „Leb wohl, Berlin!“ – ein bittersüßer Abgesang auf diese untergehende Welt.

Das weltoffene, lebenshungrige, sexuell freizügige, dekadente Berlin

Wie durch ein Kameraobjektiv nimmt Christopher Isherwood die letzten Tage vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten in Berlin wahr. Er porträtiert in seinen blitzlichtartigen Gesellschaftsminiaturen Menschen, die er in und um die Pension des schrulligen Fräulein Schröder trifft: junge Männer auf der Suche nach Lebens- und Liebesglück, Künstlerinnen auf Abwegen – unter ihnen die verrückt-leichtsinnige Sally Bowles – sowie eine jüdische Familie aus der Berliner Hautevolee, die in ihrem Lebenshunger die Augen vor dem nahenden Unglück verschließt. Denn die Zeichen sind nicht mehr zu übersehen: Die Nazis gewinnen mehr und mehr an Zustimmung in der Bevölkerung der fragilen Weimarer Republik.

Literarisches Kaleidoskop trifft auf Zeitdokumente

Die Bearbeitung von Heinz Sommer verwebt Isherwoods Berlin-Kaleidoskop mit O-Tönen und Zeitungsmeldungen aus der Zeit. So wird das sehr persönliche Gesellschaftspanorama des Romanautors um eine politisch-historische Dimension erweitert.

Soundtrack von der hr-Bigband

Für noch mehr Atmosphäre sorgen Achim Keller und die hr-Bigband. Gemeinsam haben sie eine musikalische Suite komponiert und aufgenommen, die vom Schlager über Hot-Jazz-Stilistiken bis zu neuen Klängen den Tanz auf dem Vulkan zu einem einzigartigen, geschlossenen Soundtrack verbindet.

Sprecher*innen und Regie

Ein wunderbares Ensemble von Schauspieler*innen hat sich für die Umsetzung des Stoffes unter der Leitung von Leonhard Koppelmann zusammengefunden, um diesen emotionsprallen Stoff zum Leben zu erwecken. Mit dabei ist Christopher Nell (als der junge Christopher Isherwood), Mathieu Carrière (als sein älteres Autoren-Alter-Ego), Laura Maire (als Sally Bowles) und Barbara Philipp (als Fräulein Schröder).

Ursendungen „Leb wohl, Berlin!“ in hr2

Donnerstag, 3. Oktober, Teil 1

Samstag, 5. Oktober, Teil 2

Sonntag, 6. Oktober, Teil 3

jeweils 14:04 Uhr

Nach den Sendungen sind die Teile für sieben Tage auf hr2.de als Stream verfügbar.

Weitere Informationen Das Hörbuch „Leb wohl, Berlin!" aus dem Hörverlag ist ab 14. Oktober im Handel erhältlich. ISBN: 978-3-8445-3631-7 Ende der weiteren Informationen

